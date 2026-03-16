Thủ tướng Israel đăng video uống cà phê, dập tắt tin đồn đã chết

Tối 15.3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đăng lên X một đoạn video ông trò chuyện với một trợ lý trong quán cà phê. Động thái này được cho là nhằm dập tắt tin đồn trên mạng và truyền thông Iran rằng ông Netanyahu đã chết hoặc bị thương.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong đoạn video được đăng trên tài khoản X của ông vào tối 15.3 ẢNH: REUTERS

Trong video, một trợ lý hỏi Thủ tướng Netanyahu về tin đồn ông đã chết. Đáp lại, vị thủ tướng chơi chữ để bác bỏ tin đồn. "Tôi chết mê chết mệt với cà phê", ông Netanyahu nói và nhấn mạnh ông rất yêu người dân Israel.

Tiếp đó, Thủ tướng Netanyahu còn lần lượt giơ hai bàn tay lên, dường như để phản ứng lại những thắc mắc trên mạng cho rằng ông đã chết và người xuất hiện trong video trước đó là sản phẩm do AI tạo ra vì có đến 6 ngón tay. "Cậu có muốn đếm mấy ngón tay của tôi không? Cậu có thể thấy đấy. Rất đẹp", ông Netanyahu nói.

Sau đó, nhà lãnh đạo còn gửi thông điệp đến người dân rằng nên ra ngoài để tìm chút không khí trong lành nhưng không nên đi xa nơi trú ẩn. Ông nhấn mạnh sức chịu đựng của người dân Israel là tuyệt vời và đã trao sức mạnh cho chính phủ, quân đội và tình báo.

"Chúng tôi đang làm những điều mà tôi không thể chia sẻ vào thời điểm này, nhưng chúng tôi đang tấn công Iran rất mạnh và Lebanon nữa", Thủ tướng Israel nói.

Ông Netanyahu giơ bàn tay để bác bỏ tin đồn có 6 ngón tay ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, đoạn video được quay tại một quán cà phê ở ngoại ô Jerusalem ngày 15.3. Hãng tin đã xác minh từ nhiều nguồn ảnh và video từ chuyến thăm của ông Netanyahu đến quán cà phê ngày 15.3.

Mặc dù vậy, bên dưới bài đăng của ông Netanyahu vẫn có nhiều người dùng thắc mắc, nghi ngờ đoạn video mới này cũng do AI tạo ra. Một tài khoản thắc mắc vì sao, cà phê trong ly không đổ, túi áo của ông Netanyahu chuyển động kỳ lạ và vì sao có một vị khách đeo khẩu trang và kính đen đứng sau quầy pha chế.

Từ khi Israel và Mỹ bắt đầu tấn công Iran ngày 28.2, ông Netanyahu đã đến thăm ít nhất 2 thị trấn bị trúng tên lửa Iran, một bệnh viện, bến cảng và các căn cứ quân sự nhưng báo chí hầu như không được tham gia và video được văn phòng thủ tướng phát đi.

Ông Netanyahu hiếm khi trả lời phỏng vấn báo chí hay tổ chức họp báo. Tuy nhiên, ông đã có cuộc họp báo đầu tiên từ khi xung đột nổ ra qua video vào ngày 12.3.

Ngày 15.3, Lực lượng Vệ bình cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đe dọa truy lùng và sát hại ông Netanyahu nếu ông vẫn còn sống.