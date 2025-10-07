Thủ tướng khen biên phòng, công an triệt phá đường dây mua bán 777 kg ma túy

Trong thư khen, Thủ tướng khẳng định, chiến công này thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, dũng cảm, mưu trí, khôn khéo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng quân đội và công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Lực lượng Biên phòng Quảng Trị bắt giữ 2 đối tượng người Lào và thu giữ 500 kg ma túy các loại ngay tại khu vực biên giới trong một vụ án ẢNH BIÊN PHÒNG QUẢNG TRỊ

Trước đó, ngày 21.9, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Quốc phòng) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã phối hợp với bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, TP.HCM, Hà Tĩnh và công an các tỉnh Phú Thọ, Đồng Nai tổ chức đấu tranh thắng lợi chuyên án A825p.

Đây là chuyên án lớn, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài vào Việt Nam với khối lượng lớn, bắt và tạm giữ 20 đối tượng, thu giữ 777,7 kg ma túy tổng hợp và nhiều tang vật, tài liệu liên quan, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an kịp thời có hình thức khen thưởng và đề nghị khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia phá án; tổ chức tuyên truyền sâu rộng, học tập, noi gương tinh thần quyết tâm, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm của các đơn vị biên phòng và công an.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các lực lượng đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy xuyên quốc gia, không để ma túy xâm nhập vào Việt Nam.