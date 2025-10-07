Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thủ tướng khen biên phòng, công an triệt phá đường dây mua bán 777 kg ma túy

Mai Hà
Mai Hà
07/10/2025 17:57 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa gửi thư khen tới lực lượng bộ đội biên phòng và công an đã triệt phá đường dây ma túy lớn từ nước ngoài vào Việt Nam (chuyên án A825p), bắt và tạm giữ 20 đối tượng, thu 777,7 kg ma túy tổng hợp.

Trong thư khen, Thủ tướng khẳng định, chiến công này thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, dũng cảm, mưu trí, khôn khéo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng quân đội và công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Bộ đội Biên phòng và công an triệt phá chuyên án lớn, thu 777 kg ma túy - Ảnh 1.

Lực lượng Biên phòng Quảng Trị bắt giữ 2 đối tượng người Lào và thu giữ 500 kg ma túy các loại ngay tại khu vực biên giới trong một vụ án

ẢNH BIÊN PHÒNG QUẢNG TRỊ

Trước đó, ngày 21.9, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Quốc phòng) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã phối hợp với bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, TP.HCM, Hà Tĩnh và công an các tỉnh Phú Thọ, Đồng Nai tổ chức đấu tranh thắng lợi chuyên án A825p.

Đây là chuyên án lớn, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài vào Việt Nam với khối lượng lớn, bắt và tạm giữ 20 đối tượng, thu giữ 777,7 kg ma túy tổng hợp và nhiều tang vật, tài liệu liên quan, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an kịp thời có hình thức khen thưởng và đề nghị khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia phá án; tổ chức tuyên truyền sâu rộng, học tập, noi gương tinh thần quyết tâm, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm của các đơn vị biên phòng và công an.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các lực lượng đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy xuyên quốc gia, không để ma túy xâm nhập vào Việt Nam.

Tin liên quan

Gần 80 cảnh sát bảo vệ phiên tòa đường dây ma túy do Hải 'lùn' cầm đầu

Gần 80 cảnh sát bảo vệ phiên tòa đường dây ma túy do Hải 'lùn' cầm đầu

Tối 23.9, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Hoàng Minh Hải (tức Hải 'lùn') mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Quảng Trị: Bắt giữ 2 người Lào vận chuyển 500 kg ma túy qua Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

ma túy Bộ đội biên phòng công an
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận