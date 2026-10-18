Thủ tướng: Kiên quyết cắt giảm trung gian, giảm giá xăng dầu

Lạm phát tăng thì thành quả tăng trưởng sẽ bị xói mòn

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, phát biểu thảo luận tại tổ chiều nay 18.10 về tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh những cố gắng lớn trong điều hành vĩ mô để giữ lạm phát ở mức 4,52% trong 9 tháng qua.

Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng mạnh, nếu không áp dụng ngay các biện pháp về thuế, giá xăng dầu trong nước dự kiến tăng khoảng 60% - 80%. Từ tăng giá xăng dầu sẽ chuyển sang tác động tới giá cả nhiều mặt hàng khác; giao thông, đi lại, ăn uống đều tăng giá.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều nay 18.10 ẢNH: TRỌNG HẢI

"Các nước áp lực lạm phát lớn, buộc phải tăng lãi suất ngân hàng Trung ương để kiểm soát lạm phát. Nhưng chúng ta vẫn bố trí cung ứng xăng dầu đầy đủ với giá đang ở mức thấp nhất so với các nước trong khu vực", Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, năm nay là năm thúc đẩy tăng trưởng, đầu tư cho khoa học - công nghệ, nhu cầu về điện tăng cao nhất từ trước tới nay. Để GDP tăng trưởng 1%, tăng trưởng điện phải khoảng 1,3 - 1,5%.

Có những thời điểm rất khó khăn nhưng chúng ta vẫn đảm bảo cung ứng điện, không tăng giá điện, từ đó kiểm soát chặt chẽ giá cả các mặt hàng khác, đảm bảo kiểm soát lạm phát.

"Lạm phát mà tăng thì thành quả tăng trưởng sẽ bị xói mòn và người dân không được hưởng từ những thành quả đó.

Trách nhiệm tăng trưởng cao để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là đúng, nhưng phải trên nền tảng rất ổn định. Năm 2027, mục tiêu là tiếp tục kiên định nền tảng ổn định vĩ mô. Sẽ áp dụng đồng bộ các biện pháp để đảm bảo kiểm soát lạm phát, giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế", Thủ tướng khẳng định.

"Không thể để phụ thu, khâu trung gian làm giá xăng dầu cao"

Theo Thủ tướng, Chính phủ đang quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Quốc hội là giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế.

Đối với thị trường bất động sản, các biện pháp, chính sách được triển khai là phát triển mạnh nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Điều này lập tức khiến giá nhà, nhất là chung cư phải theo xu hướng đi xuống.

Về giá đất, tới đây, khi Quốc hội xem xét thông qua luật Đất đai (sửa đổi), Nhà nước sẽ điều tiết mạnh mẽ, quyết định giá đất. "Như vậy, chắc chắn là giá đất và giá bất động sản giảm", Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, tới đây, thị trường xăng dầu cũng sẽ được kiểm soát, sẽ sửa nghị định để cắt giảm các khâu trung gian về kinh doanh xăng dầu, giảm chi phí phát sinh.

Tất nhiên, giá xăng dầu diễn biến theo thị trường nhưng sẽ theo chiều hướng giảm. Không thể để phụ thu, khâu trung gian đẩy vào làm giá xăng dầu cao.

Ngoài ra, tới đây cũng phải cơ cấu lại hệ thống điện, các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện nhằm giảm khâu trung gian.

Đề cập khía cạnh giá thuốc và thiết bị y tế, Thủ tướng cho biết, vừa qua, Chính phủ kiên quyết yêu cầu các cơ quan đấu tranh với các vi phạm, tiêu cực mới thấy chi phí trung gian rất lớn. Cuối cùng, người dân phải trả chi phí cao cho thiết bị và thuốc chữa bệnh. Việc đó không thể chấp nhận được.

Trong kỳ họp lần này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số luật liên quan, kiên quyết cắt bỏ khâu trung gian để người dân được tiếp cận với thuốc và thiết bị y tế với chi phí hợp lý.

"Nhìn chung, tất cả những vấn đề đang quyết tâm triển khai hướng tới giảm chi phí đầu vào, qua đó tăng hiệu quả, năng suất, sức cạnh tranh, tăng giá trị cho nền kinh tế", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.