Thủ tướng: Kịp thời thay thế cán bộ không đạt chất lượng

Chiều 12.11, sau phiên chất vấn các thành viên Chính phủ về lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ, Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Nêu câu hỏi chất vấn, đại biểu Mai Thị Phương Hoa (đoàn Ninh Bình) dẫn Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Trong đó chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế của đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay.

Và tại bài phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, Thủ tướng cũng đã nói sẽ xử lý nghiêm tình trạng né tránh, vô cảm trước khó khăn của người dân, doanh nghiệp.

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa (đoàn Ninh Bình) ẢNH: QUOCHOI.VN

Vẫn còn cán bộ sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa đặt vấn đề: để triển khai thực hiện Nghị quyết 24 sắp tới, Chính phủ có giải pháp căn cơ gì để khắc phục triệt để tình trạng cán bộ, công chức e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Thậm chí là mượn cớ đổ lỗi cho những hạn chế, bất cập của pháp luật để không dám quyết định, nhất là các lĩnh vực mới, khó, nhạy cảm, tiềm ẩn rủi ro cao như tài chính, tài sản công, đầu tư công, đấu thầu, đất đai và chuyển đổi số.

Trả lời nội dung trên, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho hay, vừa qua, Trung ương đã có nghị quyết về tính tiên phong của cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Ban Bí thư cũng có quy định về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ.

Cùng với đó, Chính phủ đã ban hành các chương trình, kế hoạch hành động; đồng thời đã có các nghị định quy định liên quan đến vấn đề này.

"Thế nhưng, trên thực tế, quá trình triển khai vẫn còn những đơn vị, địa phương, kể cả ở trung ương và địa phương, còn tình trạng một bộ phận cán bộ vẫn sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không dám đương đầu với những vấn đề mới, vấn đề khó", Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận.

Về giải pháp mà đại biểu hỏi, Thủ tướng cho biết, việc đầu tiên Chính phủ đã và sẽ triển khai thời gian tới là tiếp tục rà soát, hoàn thiện và thể chế hóa đầy đủ, kịp thời những chỉ đạo mới của cấp có thẩm quyền, "để làm sao chúng ta có một hệ thống các quy định của pháp luật đồng bộ".

Thủ tướng Lê Minh Hưng trả lời chất vấn ẢNH: QUOCHOI.VN

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, cần phân định rất rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp, các bộ, các ngành, các cơ quan ở trung ương cũng như chính quyền cấp tỉnh và cấp xã.

Chính phủ đang cho tiến hành rà soát lại toàn bộ việc đã phân cấp, phân quyền xuống cho địa phương, để xác định rõ những nhiệm vụ nào chính quyền cấp cơ sở, cấp tỉnh, cấp xã có thể làm, những nhiệm vụ nào chúng ta phải rà soát lại.

Đồng thời, trong kế hoạch đầu tư công phải bố trí đủ nguồn lực cho chính quyền địa phương để triển khai các nhiệm vụ được giao.

Điều chuyển, thay thế cán bộ không đạt chất lượng

Nhóm giải pháp tiếp theo được Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu là đổi mới công tác đánh giá cán bộ.

"Nếu tất cả những vấn đề đã quy định rõ thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ nhưng vẫn không đạt được tiến độ và kết quả, chất lượng công việc thì bắt buộc chúng ta phải xem xét và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ để có thể điều chuyển, thay thế và bổ sung kịp thời ở những bộ phận chưa thực hiện được nhiệm vụ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cho hay, theo chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, các cơ quan sẽ tiến hành các biện pháp đánh giá "rất thẳng thắn, rất trách nhiệm và rất rõ". Mục đích để mọi vị trí công việc, khi đã rõ chức trách, nhiệm vụ rồi thì phải triển khai thực hiện, chứ không thể đùn đẩy, né tránh được.

Để làm được việc này, bên cạnh việc quy định rõ và bố trí đầy đủ nguồn lực, Thủ tướng lưu ý, "chúng ta phải đánh giá rất khách quan, rất công tâm và công bằng".