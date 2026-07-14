Thủ tướng làm việc tại Phú Thọ, thăm Mẹ Việt Nam anh hùng

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ (trên địa bàn xã Hy Cương), bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ dâng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ ẢNH: VGP

Phú Thọ là tỉnh có số lượng đối tượng chính sách, người có công lớn, với 38.607 liệt sĩ. Trên địa bàn tỉnh hiện có 292 nghĩa trang liệt sĩ và 2 đài tưởng niệm có mộ liệt sĩ, với tổng số 28.809 phần mộ liệt sĩ.

Tỉnh đang nỗ lực triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và sự chung tay của nhân dân.

Theo thống kê đến cuối tháng 5, toàn tỉnh có 131 nghĩa trang liệt sĩ cần lấy mẫu với tổng số 4.834 phần mộ; trong đó giai đoạn 1 gồm 4.539 phần mộ chưa có danh tính tại 126 nghĩa trang và giai đoạn 2 gồm 295 phần mộ thiếu thông tin tại 35 nghĩa trang.

Đến nay, các địa phương đã hoàn thiện hệ thống sơ đồ mộ chí, sơ đồ nghĩa trang và danh sách liệt sĩ; chỉ đạo rà soát, đối chiếu chặt chẽ với thực tế, bảo đảm chính xác từng phần mộ phục vụ công tác lấy mẫu và số hóa dữ liệu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước, sinh năm 1916, hiện trú tại phường Vân Phú.

Thủ tướng thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước ẢNH: VGP

Mẹ Phước là vợ liệt sĩ Nguyễn Đình Gia (hy sinh năm 1950 trong kháng chiến chống Pháp) và là mẹ liệt sĩ Nguyễn Tiến Nghiệp (hy sinh năm 1972 tại Mặt trận phía nam, kháng chiến chống Mỹ). Mẹ Phước cũng có một người con gái là thương binh Nguyễn Thị Hữu và có mẹ chồng là Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dương.

Tại cuộc gặp, người đứng đầu Chính phủ khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn biết ơn những đóng góp, sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, những người có công với đất nước; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và nỗ lực phấn đấu xứng đáng với những hy sinh, cống hiến của những thế hệ đi trước.

Thủ tướng mong Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước cùng người thân trong gia đình luôn khỏe mạnh, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ, gương mẫu thực hiện và vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.