Thủ tướng mong thanh niên thực hiện '5 tiên phong'

Ngày 30.12, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự đại hội có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; bà Lê Thị Thủy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

3 "tài sản" quý giá: trí tuệ, thời gian và sự quyết định

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại đại hội ẢNH: XUÂN TÙNG

Tại đại hội, chia sẻ về hành trang cần thiết cho người trẻ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đúc kết 3 yếu tố cốt lõi thanh niên cần rèn luyện. Thứ nhất là trí tuệ. Trong bối cảnh thế giới biến động, kinh tế tri thức lên ngôi, thanh niên phải coi trọng việc nâng cao và phát triển trí tuệ. Muốn có trí tuệ, không có con đường nào khác ngoài việc học tập, tu dưỡng và tự đặt mình dưới áp lực để vượt qua giới hạn bản thân.

Thứ hai là thời gian. Thủ tướng nhắc nhở: "Thời gian là vàng ngọc". Thời gian của mỗi người giống nhau, 24 giờ mỗi ngày, nhưng điều đặc biệt là ở cách sắp xếp thứ tự ưu tiên. Người thành công là người được biết đến với sức mạnh lao động tối ưu trong thời hạn hữu hạn. Tiết kiệm thời gian chính là biết tranh thủ từng khoảnh khắc để làm việc hữu ích.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đại hội ẢNH: XUÂN TÙNG

Thứ ba là sự quyết định. Theo Thủ tướng, đây là phẩm chất cần thiết. Trong cuộc đời cũng như công việc, sự chần chừ có thể làm trượt mất cơ hội cống hiến và phát triển. Thủ tướng nhắn nhủ thanh niên: đừng bao giờ bằng lòng với những gì mình có, phải đặt các ngưỡng cao hơn để hoàn thiện mình hơn.

Phong trào phải hài hòa lợi ích

Phân tích về công tác Đoàn, Thủ tướng đưa ra một góc nhìn thực tế và sâu sắc: một phong trào muốn sống, muốn lan tỏa, phải hài hòa lợi ích của quốc gia, dân tộc với lợi ích thiết thân của mỗi cá nhân.

Đại biểu thanh niên tham dự đại hội phiên thứ nhất ẢNH: XUÂN TÙNG

Ví dụ, phong trào học ngoại ngữ, tin học, cũng là trực tiếp nâng cao năng lực, thu nhập và cơ hội cho chính mỗi học viên. Hay phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp" là để chính chúng ta được thụ hưởng môi trường sống tốt hơn.

Thủ tướng cũng nhắc nhở thanh niên về tinh thần vị tha và chia sẻ. "Phải biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, đặc biệt là những người yếu thế, những người kém may mắn hơn mình để cảm thông và giúp đỡ", Thủ tướng nói.

Đồng thời, cần khiêm tốn học hỏi và tôn trọng người đi trước, tôn trọng sự khác biệt cũng là nét văn hóa mà thanh niên cần phát huy.

Thực hiện 5 tiên phong

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị Đoàn Thanh niên Chính phủ cần thực hiện 5 tiên phong. Đó là tiên phong trong trau dồi đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, trí tuệ, năng lực làm việc, nhất là những vấn đề mới như: kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ. Hay chống biến đổi khí hậu, thiên tai bão lũ, già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên.

Thứ hai là tiên phong trong làm chủ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Theo Thủ tướng, cần lấy đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ làm động lực cho sự phát triển của mình. Và muốn thế thì phải học tập, phải nghiên cứu, phải đam mê.

Bên cạnh đó, cần tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thủ tướng cũng đề nghị cần tiên phong trong phong trào thi đua yêu nước và tình nguyện vì cộng đồng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, những nơi còn khó khăn gian khổ, giúp đỡ những người yếu thế, những người không may mắn.

Điều tiên phong thứ 5, Thủ tướng đề nghị Đoàn Thanh niên Chính phủ, là tiên phong trong rèn luyện, nâng cao sức khỏe, kỹ năng sống, nâng cao văn hóa, thể lực, trình độ, trí tuệ của mình, trong đó cần tiên phong chia sẻ, cảm thông với tất cả mọi người xung quanh.

"Đó là những suy nghĩ của tôi, không biết các bạn trẻ có thấy làm được không? Tôi rất mong các bạn trẻ có mấy cái tiên phong như vậy", Thủ tướng chia sẻ.