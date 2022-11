Thủ tướng Olaf Scholz: 'Với nước Đức, Việt Nam là một đối tác rất quan trọng'

Làm sâu sắc hơn quan hệ "đối tác chiến lược"

Trong cuộc họp báo, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chuyến thăm của Thủ tướng Đức Olaf Scholz là sự kiện đánh dấu quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới, tạo xung lực làm sâu sắc quan hệ "đối tác chiến lược" và mở rộng hợp tác hai nước vì phát triển bền vững, cùng chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu.

“Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế thế giới đối mặt nhiều khó khăn, hai bên đã nhất trí phương hướng thúc đẩy hợp tác hai nước. Theo đó, hướng tới đẩy mạnh tin cậy chính trị, đóng góp cho phục hồi, phát triển kinh tế bền vững và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong ứng phó với các thách thức toàn cầu”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thêm trong thời gian chuyến thăm của Thủ tướng Olaf Scholz, các cơ quan của hai nước đã hoàn tất thủ tục và ký 3 văn kiện hợp tác về quốc phòng, chuyển đổi năng lượng, lao động và đào tạo nghề. Điều này khẳng định quan hệ "đối tác chiến lược" ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh, Đức và Việt Nam duy trì quan hệ hợp tác từ nhiều thập kỷ nay. Hiện có hơn 180.000 người Việt Nam và người Đức gốc Việt Nam sinh sống tại Đức.

Từ hơn 10 năm nay, hai nước thiết lập quan hệ "đối tác chiến lược" và 2 năm 1 lần, hai bên thống nhất kế hoạch hành động chiến lược. Hai nước cũng có những dự án quan trọng như: Trường Đại học Việt - Đức tại Việt Nam, Tuyến metro mới tại Hà Nội... cùng một số dự án khác đang trong kế hoạch có sự tham gia của Đức.

Trong lĩnh vực thương mại, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục tận dụng đầy đủ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đề nghị Đức sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) để tạo điều kiện cho quan hệ kinh tế phát triển hơn nữa.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng mong muốn Đức thúc đẩy Ủy ban Châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam; tính tới những nỗ lực của Việt Nam thời gian qua trong việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các khuyến nghị của EC về tiêu chuẩn IUU nhằm hướng đến phát triển nghề cá bền vững.





Việt Nam cảm ơn sự hỗ trợ của Đức thời gian qua đã đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và đề nghị Đức tiếp tục duy trì vốn ODA và vốn vay ưu đãi. Về an ninh lương thực, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác nhằm đóng góp cho việc giải quyết đứt gãy nguồn cung, ứng phó với an ninh lương thực toàn cầu.

Thủ tướng Olaf Scholz chia sẻ trong tình hình thế giới phức tạp hiện nay, hai nước cần mở rộng thị trường tiêu thụ, mở rộng các chuỗi cung ứng và mở rộng các nguồn cung cấp nguyên liệu và các địa bàn sản xuất.

“Với nước Đức thì Việt Nam là một đối tác rất quan trọng của chúng tôi và quan trọng đối với doanh nghiệp của chúng tôi. Ở đây tôi muốn nói đến Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - EU có hiệu lực từ năm 2020, đây là cơ sở rất tốt đẹp, rất quan trọng của chúng ta làm điều đó”, Thủ tướng Đức khẳng định.

Hai nước đều quan tâm đến việc thực thi pháp luật quốc tế

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức khu vực và quốc tế như ASEAN - EU, ASEM, Liên Hiệp Quốc...

Việt Nam và Đức đều khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng Đức và Việt Nam đều đồng tình và quan tâm đến hiệu lực của việc thực thi pháp luật quốc tế. Đồng thời khẳng định, hai nước đều có lợi khi chúng ta trao đổi một cách cởi mở, thẳng thắn với nhau, người dân cả hai nước chúng ta cũng đều có lợi khi mà quan hệ đối tác giữa hai nước tốt đẹp và dựa trên một trật tự quốc tế ổn định.