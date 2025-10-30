Thủ tướng: Sẽ xem xét tăng lương sớm hơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính ẢNH: GIA HÂN

Dành 40 phút cuối phiên thảo luận tại kỳ họp 10, Quốc hội khóa XV chiều 30.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông tin rõ hơn nhiều vấn đề lớn được các đại biểu Quốc hội đề cập về các nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư công...

Cho biết "thực sự xúc động" sau 2 ngày lắng nghe ý kiến đóng góp trách nhiệm của đại biểu, người đứng đầu Chính phủ cũng nhắc lại những nỗ lực chung của cả hệ thống trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Nền kinh tế đủ sức chống chọi với các cú sốc từ bên ngoài, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.

"Chưa bao giờ chúng ta đầu tư để tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh như nhiệm kỳ này", Thủ tướng nói và cho biết nhờ đó có được lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất và lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Và nhất là những loại vũ khí mang thương hiệu Việt Nam được đưa ra triển lãm.

Đặc biệt là chi an sinh xã hội gần 1,1 triệu tỉ đồng lúc đại dịch Covid-19 cho 68 triệu người dân, bằng 17% GDP. Đó đều là những thành quả rất đáng trân trọng trong bối cảnh khó khăn.

Đề cập đến những khó khăn, vướng mắc, bất cập mà các đại biểu nêu, Thủ tướng cho biết "Chính phủ cũng nhận ra" và phải đưa ra giải pháp phù hợp, khả thi, đảm bảo nguồn lực thực hiện.

Thủ tướng dẫn chứng việc đầu tư dàn trải và nhiều dự án kéo dài không đúng tiến độ. Ví dụ như một loạt dự án về năng lượng quy mô vài tỉ USD, thậm chí 10 tỉ USD như dự án khí Lô B, dự án Sông Hậu 1, Thái Bình 2, Nghi Sơn..., phải tái cơ cấu thì mới được như ngày nay.

Về giải ngân vốn đầu tư công chậm cũng là một băn khoăn, trăn trở. Trong nhiệm kỳ này, chúng ta đầu tư 3,4 triệu tỉ đồng cho đầu tư công, tăng 55% so với nhiệm kỳ trước. Theo Thủ tướng, dù vấn đề "đầu tiên là tiền đâu" rất khó khăn, song chúng ta đã thu xếp được để làm đường cao tốc của đồng bằng sông Cửu Long, của miền núi phía bắc. Đồng thời, đầu tư cho cảng biển, sân bay mở rộng, chuẩn bị đầu tư cho đường sắt cao tốc Bắc - Nam...

Đủ cơ sở để tăng trưởng 2 con số

Thủ tướng khẳng định dự toán chi phải phù hợp: chi cho con người, bộ máy; chi thỏa đáng cho quốc phòng để đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, nhất là những đột xuất bất ngờ như dịch bệnh, thiên tai bão lũ... Do đó, quan trọng thu phải đủ để chi, nếu thu không đủ sẽ hụt chi, mất cân đối và bội chi tăng cao.

“Dự toán sát là rất cần, nhưng phải đạt mục tiêu ưu tiên là thu đủ chi. Tăng thu được thì phải sử dụng hiệu quả”, Thủ tướng nhấn mạnh và cho rằng chúng ta đã tăng thu, tiết kiệm chi rất hiệu quả.

Khẳng định tăng thu giảm chi đều xin ý kiến Quốc hội, người đứng đầu Chính phủ cho biết, những việc này đều đi vào đúng hướng là chi cho con người. Nhờ đó mới có được để lại 70% từ nguồn tăng thu để tăng lương theo Nghị quyết 27, điều mà nhiệm kỳ trước không làm được.

Chính phủ dự kiến sẽ tăng lương từ 1.7.2026, song nhiều đại biểu đề xuất tăng lương sớm hơn. “Chúng tôi sẽ xem xét cân đối và xin ý kiến các cấp có thẩm quyền, trong đó có Quốc hội để tăng lương sớm hơn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Để đạt 2 mục tiêu chiến lược 100 năm không thể tăng trưởng bình bình mà phải phát triển đột phá. Song, để đột phá 10%, theo Thủ tướng là "khó lắm, thách thức lắm, nhưng vẫn phải làm".

"IMF, WB phỏng vấn tôi mục tiêu này có cơ sở không trong cơn gió ngược này? Tôi nói chúng ta có cơ sở là sức mạnh của dân tộc với 6 điểm tựa. Chúng ta phát triển, tăng trưởng dựa trên 3 yếu tố là con người, thiên nhiên và truyền thống văn hóa lịch sử", Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong đó, con người phải được nâng cao cả về đức - trí - thể. Về thiên nhiên, mặt đất đã được khai thác rồi, chúng ta phải vươn ra biển khơi, tiến vào vũ trụ, như khai thác qua vệ tinh Vinasat 1, Vinasat 2...

"Làm chủ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thì chúng ta mới bay cao, vươn xa được. Chính sách vĩ mô tốt cũng là một động lực tăng trưởng...", Thủ tướng phân tích và cho rằng, dù rất khó song có đủ cơ sở để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới.