Thế giới

Thủ tướng Thái Lan bị AI giả giọng phát biểu về vấn đề biên giới với Campuchia

Thụy Miên
14/05/2026 20:07 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã bác bỏ một đoạn ghi âm giọng nói được cho của ông hứa hẹn mở lại các cửa khẩu biên giới với Campuchia, gọi đây là sản phẩm của AI.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Trước thềm cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 2, ông Anutin từng nói nếu tái đắc cử thủ tướng Thái Lan sẽ tiếp tục đóng các cửa khẩu biên giới với Campuchia. Thái Lan đã đóng những cửa khẩu này từ tháng 6 năm ngoái trong lúc căng thẳng biên giới leo thang với quốc gia láng giềng.

Trong tuần này, mạng xã hội lan truyền những ảnh chụp ông Anutin kèm theo đoạn ghi âm được cho là ghi lại giọng nói của ông phát biểu về kế hoạch mở cửa lại biên giới Thái Lan - Campuchia, theo AFP hôm nay 14.5.

Cụ thể, một đoạn video dài 28 giây trên TikTok có nội dung như sau: "Về vấn đề cửa khẩu biên giới, chúng ta buộc phải chờ đến khi mọi chuyện lắng lại vì công chúng đang dõi theo tình hình. Tôi sẽ mở lại các cửa khẩu, nhưng không phải là tất cả".

"Các cửa khẩu biên giới dự kiến sẽ được mở lại sớm nhất là vào đầu tháng 6, nếu không nền kinh tế của chúng ta có thể bị ảnh hưởng", theo đoạn video.

Tuy nhiên, ông Anutin khẳng định đoạn ghi âm trên là giả, và AFP đã tiến hành kiểm định lại nội dung bằng công cụ phân tích truyền thông, với kết quả "vô cùng có khả năng do AI tạo ra".

"Đó rõ ràng là AI", Thủ tướng Thái Lan nói với báo giới hôm 13.5, và đùa rằng "tôi chẳng thể nào nói năng trôi chảy đến thế".

"Làm ơn đừng tin. Đoạn clip là đồ giả. Tôi chẳng bao giờ nói vậy. Chẳng có chuyện mở lại cửa khẩu", ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, đoạn clip trên TikTok đến hôm nay thu hút hơn 50.000 lượt xem và 1.700 lượt thích. Một số bình luận cho thấy không ít người dùng mạng xã hội tin đó thật sự là phát ngôn của ông Anutin.

