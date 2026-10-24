Thủ tướng thông tin về việc thống nhất đầu mối quản lý an toàn thực phẩm

Chiều 24.10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại tổ ẢNH: QUOCHOI.VN

Thống nhất đầu mối quản lý an toàn thực phẩm

Nêu ý kiến tại tổ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh mục tiêu, tinh thần chung là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp thu. Trong đó, điểm quan trọng nhất tại dự thảo là đề xuất nhiều cơ chế chính sách mới, như quản lý theo nguy cơ (theo rủi ro), theo chuỗi, chuyển đổi số và đặc biệt là một đầu mối quản lý thống nhất.

Bộ Y tế là cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm. Tại địa phương là sở y tế và tại cấp xã sẽ có phòng văn hóa - xã hội, trên cơ sở bổ sung nhân sự để chuyên về lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm.

"Đây là quan điểm để bảo đảm sự thống nhất rất cao, một đầu mối quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các lĩnh vực này bảo đảm thống nhất một việc thì chỉ có một cơ quan chủ trì", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ chỉ đạo rà soát quy định cụ thể trong luật, như quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm...

Vẫn theo Thủ tướng, trách nhiệm về an toàn thực phẩm không chỉ mỗi cơ quan quản lý nhà nước mà đòi hỏi sự tham gia của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất trong ngành phải cùng tham gia đấu tranh.

Người tiêu dùng cũng phải đấu tranh mạnh mẽ với những hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Các doanh nghiệp làm ăn chân chính phải đấu tranh rất mạnh mẽ với các sản phẩm vi phạm quy chuẩn vì liên quan đến sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng…

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ẢNH: QUOCHOI.VN

Kiểm soát ngưỡng an toàn với sức khỏe con người

Thông tin về dự thảo, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay, luật sửa đổi lần này hướng đến giải quyết bài toán hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Nếu nghiêng về phía người tiêu dùng thì doanh nghiệp sẽ phản ánh gặp khó khăn, nhưng nếu nghiêng về phía doanh nghiệp thì người dân sẽ mất an toàn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là vừa tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, vừa bảo đảm mục tiêu tối thượng là sức khỏe người dân.

Bà Lan cũng cho hay, trong 4 năm qua, hầu như năm nào lĩnh vực an toàn thực phẩm cũng được kiểm tra, giám sát, điều tra. Những vụ việc thực tế, chẳng hạn về thuốc ung thư giả, đã mang lại bài học kinh nghiệm quý báu.

Dự thảo luật lần này được thiết kế nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn, khắc phục khoảng trống và lỗ hổng pháp lý, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu thông thương hàng hóa quốc tế.

Theo bà Lan, trước đây trách nhiệm quản lý chia theo nhóm ngành hàng, trong đó Bộ Y tế quản lý 6 nhóm, Bộ Công thương quản lý 8 nhóm, Bộ NN-MT quản lý 19 nhóm.

Nay dự thảo luật tách riêng mảng an toàn thực phẩm giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý nhà nước thống nhất. An toàn thực phẩm sẽ được quản lý theo chuỗi từ sản xuất ban đầu, thu hoạch, giết mổ, chế biến, vận chuyển, lưu thông đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Trong đó, Bộ NN-MT vẫn sẽ tiếp tục quản lý khâu sản xuất, chế biến theo chất lượng sản phẩm hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng...

Bộ Y tế không thay thế ngành nông nghiệp trong việc hướng dẫn nuôi trồng hay phun thuốc trừ sâu, nhưng sẽ giữ vai trò kiểm soát ngưỡng ảnh hưởng an toàn đối với sức khỏe con người.