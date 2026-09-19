Thủ tướng Thụy Điển từ chức sau thất bại bầu cử

Liên minh các đảng trung tả do đảng Dân chủ xã hội của bà Magdalena Andersson dẫn đầu giành 176 ghế tại quốc hội Thụy Điển, trong khi khối cánh hữu cầm quyền của ông Kristersson có 173 ghế.

Thủ tướng Kristersson trong lần xuất hiện vào ngày 12.9 ẢNH: REUTERS

Trong thư gửi Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Andreas Norlen, ông Kristersson cho biết việc từ chức sẽ cho phép quá trình thành lập chính phủ mới bắt đầu ngay lập tức. Ông thừa nhận kết quả bầu cử tạo ra một "tình hình phức tạp" và kêu gọi các đảng thể hiện "sự cởi mở mang tính xây dựng" để hình thành một chính phủ ổn định. Ông Norlen dự kiến tham vấn lãnh đạo các đảng trước khi đề xuất ứng viên thủ tướng mới.

Bà Andersson, nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Thụy Điển (nhiệm kỳ 2021 - 2022), tuyên bố kết quả bầu cử mở ra "một kỷ nguyên mới". Tuy nhiên, tiến trình thành lập chính phủ mới được dự báo không dễ dàng. Theo nhật báo Dagens Nyheter, đảng Dân chủ xã hội đã mời các đảng đối lập khác tham gia đàm phán, song chưa công bố chi tiết. Bà Andersson vẫn cần tập hợp đủ sự ủng hộ để hình thành một liên minh cầm quyền ổn định. Nếu không đạt được thỏa thuận, quá trình đề cử thủ tướng có thể kéo dài.

Cuộc bầu cử cũng gây chú ý khi đảng Dân chủ Thụy Điển, lực lượng cánh hữu dân túy từng giữ vai trò quan trọng trong khối ủng hộ chính phủ ông Kristersson, bị suy giảm tỷ lệ ủng hộ lần đầu tiên kể từ năm 2010. Diễn biến này trái với xu hướng gia tăng ảnh hưởng của nhiều đảng cánh hữu và cực hữu tại một số nước châu Âu thời gian gần đây.