Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm 8 lãnh đạo bộ, cơ quan

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Hoài Trung tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, Thủ tướng đã có quyết định tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng chúc mừng lãnh đạo các bộ, cơ quan mới được điều động, bổ nhiệm ẢNH: NHẬT BẮC

Thực hiện các quyết định, ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngày 3.9, Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu, giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế.

Điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Phó tổng thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Phó chủ tịch thường trực Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.

Điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ KH-CN. Đồng thời, điều động, bổ nhiệm ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính điểm lại trình độ, năng lực, quá trình công tác, những đóng góp của 8 cán bộ được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm dịp này; cho biết các cán bộ này không chỉ thể hiện trình độ, năng lực, uy tín của mình mà còn thể hiện sự tin tưởng và sự kỳ vọng rất lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng cho rằng, các nhà lãnh đạo phải có tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, thích ứng nhanh với tình hình; đoàn kết, thống nhất, "cùng chí hướng, cùng đội ngũ, cùng mục tiêu".

Các lãnh đạo mới được bổ nhiệm cần bắt nhịp ngay vào công việc, tăng cường đoàn kết, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh trước những khó khăn, thách thức...

Đại diện các lãnh đạo mới được bổ nhiệm, Phó tổng thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Quảng đã trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao nhiệm vụ và trọng trách mới.