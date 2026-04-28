Chính trị

Thủ tướng: Tuần tới ban hành nghị định nâng mức chịu thuế hộ kinh doanh lên 1 tỉ

Mai Hà
28/04/2026 18:15 GMT+7

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, trong tuần tới, Chính phủ sẽ ban hành nghị định hướng dẫn, trong đó chủ động đề xuất nâng mức chịu thuế thu nhập của hộ kinh doanh, cá nhân từ 500 triệu đồng/năm lên 1 tỉ đồng/năm.

Thông tin được Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu tại cuộc tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, chiều 28.4.

Chia sẻ với cử tri nhiều nội dung quan trọng, người đứng đầu Chính phủ cho biết, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu cho nhiệm kỳ mới, mà còn thông qua các công việc hệ trọng cho tương lai phát triển của đất nước và các địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri Hải Phòng chiều 28.4

Không chỉ thực hiện công tác nhân sự, trước yêu cầu phát triển, kỳ họp Quốc hội lần này đã có chương trình nghị sự linh hoạt, bổ sung và xử lý ngay các vấn đề cấp bách phát sinh, thực tiễn đặt ra; thông qua hàng loạt quyết sách quan trọng liên quan tới phát triển kinh tế - xã hội. 

Ngay trong tháng 4, Chính phủ đã chỉ đạo cắt giảm các thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh không cần thiết. "Khi có môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, dự báo được, giảm chi phí, thì chắc chắn người dân, doanh nghiệp sẽ yên tâm kinh doanh, đóng góp cho tăng trưởng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Một vấn đề khác được Chính phủ đặc biệt quan tâm là trước bối cảnh khó khăn, các hộ, cá nhân kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ có khả năng chống chịu không cao trước các biến động. Chỉ trong ít ngày, Chính phủ đã khẩn trương nghiên cứu phương án điều chỉnh các luật về thuế, trình Quốc hội ban hành.

Theo Thủ tướng, trong tuần tới, Chính phủ sẽ ban hành nghị định hướng dẫn, trong đó chủ động đề xuất nâng mức chịu thuế thu nhập của hộ kinh doanh, cá nhân từ 500 triệu đồng/năm lên 1 tỉ đồng/năm.

Cùng với đó, cấp có thẩm quyền và Chính phủ đã ban hành các chính sách phù hợp, các biện pháp rất khẩn trương, quyết đoán trong thời gian rất ngắn, sử dụng hiệu quả các công cụ điều hành, bảo đảm an ninh năng lượng (điện, xăng dầu); điều hành, điều tiết, ổn định thị trường... Nếu không có các giải pháp này, giá xăng dầu sẽ tác động rất lớn tới giá cả các mặt hàng khác, sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.

Việt Nam trở thành "vùng xanh" an toàn cho nhà đầu tư

Thông tin thêm về các kết quả kinh tế - xã hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; cả 3 lĩnh vực đều tăng trưởng, phát triển tích cực.

Tăng trưởng GDP quý 1/2026 đạt 7,83%, chỉ số CPI bình quân tăng 3,51%, thu ngân sách nhà nước đạt 829.400 tỉ đồng, tăng 11,4%; vốn FDI thực hiện đạt 5,4 tỉ USD, tăng 9,1%; kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 249,5 tỉ USD, tăng 23%...

Hàng loạt chuyến thăm cấp cao của nguyên thủ, lãnh đạo các nước đến Việt Nam, góp phần khẳng định Việt Nam là một bến đỗ an toàn và tin cậy. Sự ổn định về chính trị và nhất quán trong chính sách đã giúp Việt Nam trở thành "vùng xanh" an toàn cho bạn bè quốc tế, các nhà đầu tư quốc tế.

Thủ tướng cũng cho biết, trong tháng 6 tới đây sẽ tiến hành sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tất cả các vướng mắc sẽ được rà soát, đánh giá và các cơ quan sẽ xem xét, quyết định với tinh thần phân cấp rất mạnh mẽ cho thành phố cũng như các địa phương.

Về pháp luật đất đai, Chính phủ đã giao Bộ NN-MT phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung luật Đất đai trong năm 2026 và các văn bản liên quan. Đồng thời, rà soát phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, số hóa và làm sạch hệ thống dữ liệu đất đai toàn quốc trong quý 2/2026; lập, điều chỉnh, phê duyệt hệ thống các quy hoạch bảo đảm đồng bộ, thống nhất với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, hoàn thành trong quý 2.

Với đa số đại biểu tán thành, sáng 24.4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung 4 luật thuế. Đáng chú ý, Quốc hội chính thức bỏ ngưỡng chịu thuế từ 500 triệu đồng với hộ kinh doanh.

