Thủ tướng tương lai Nepal hát rap kêu gọi đoàn kết

Ông Balendra Shah, thường được biết đến với nghệ danh Balen, nổi lên như biểu tượng của làn sóng thay đổi do giới trẻ dẫn dắt tại Nepal - quốc gia vừa trải qua biến động lớn khi chính phủ bị lật đổ trong cuộc nổi dậy năm 2025, theo The Guardian ngày 27.3.

Chỉ vài giờ sau khi tuyên thệ nhậm chức nghị sĩ, ông dự kiến sẽ trở thành thủ tướng mới của quốc gia Nam Á này vào ngày 27.3.

Ông Balendra Shah dự lễ tuyên thệ nhậm chức của các thành viên mới đắc cử vào Hạ viện tại Quốc hội liên bang ở Kathmandu, Nepal ngày 26.3.2026 ẢNH: AP

Trong video đăng tải trên mạng xã hội, ông Shah rap bằng tiếng Nepal: "Sức mạnh của đoàn kết là sức mạnh quốc gia của tôi. Một Nepal thống nhất - lần này, lịch sử đang được viết lại".

Trong bài rap, ông Shah thể hiện tinh thần quyết liệt: "Trái tim tôi tràn đầy dũng khí… anh em sát cánh bên tôi, lần này chúng ta sẽ vùng lên. Mong rằng hơi thở không bao giờ cạn, tôi sẽ chạy như một con báo".

Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem chỉ sau vài phút. Hình ảnh một chính trị gia trẻ, thường xuất hiện với phong cách hiện đại, đeo kính râm, đã giúp ông Shah ghi dấu như gương mặt tiêu biểu cho sự chuyển giao thế hệ trong chính trường Nepal.

Kể từ khi đảng Rastriya Swatantra giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử ngày 5.3, ông gần như không phát biểu công khai cho đến khi công bố video rap trên.

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ cuộc nổi dậy đẫm máu do thanh niên lãnh đạo vào tháng 9.2025, khiến ít nhất 77 người thiệt mạng. Phong trào bùng phát từ lệnh cấm ngắn hạn đối với mạng xã hội, nhưng nhanh chóng lan rộng do bất mãn về tham nhũng và khó khăn kinh tế.

Cùng thời điểm, Thủ tướng lâm thời sắp mãn nhiệm Sushila Karki (73 tuổi), cựu Chánh án tối cao, đã gửi lời chia tay nhân dân trong một chương trình truyền hình, bày tỏ kỳ vọng vào thế hệ lãnh đạo mới.

"Tôi tin chính phủ do giới trẻ dẫn dắt sẽ chấm dứt tham nhũng, cải thiện quản trị, tạo việc làm và thúc đẩy công bằng xã hội. Một tương lai tươi sáng dựa trên đoàn kết và trung thực", theo bà.

Bà Karki cũng cho biết báo cáo điều tra về các vụ đàn áp người biểu tình sẽ sớm được công bố, song không nêu thêm chi tiết. Trong ngày đầu trấn áp biểu tình, ít nhất 19 thanh niên đã thiệt mạng, và đến nay chưa có cá nhân nào bị kết tội liên quan.