Cam kết của Thủ tướng lâm thời Nepal

Bà Sushila Karki, Thủ tướng lâm thời Nepal, ngày 14.9 có bài phát biểu đầu tiên trước công chúng kể từ khi nhậm chức. AFP dẫn lời bà nhấn mạnh chỉ giữ vị trí lãnh đạo chính phủ trong vòng 6 tháng và cam kết sẽ trao lại trách nhiệm này cho quốc hội và nội các khóa mới.

Bà Sushila Karki tới văn phòng thủ tướng ngày 14.9 Ảnh: AFP

Nữ thủ tướng cho hay chính phủ lâm thời quyết tâm giải quyết các yêu cầu của thế hệ Z như chấm dứt nạn tham nhũng, quản trị tốt và bình đẳng kinh tế. Trước khi bắt đầu công việc tại khu phức hợp Singha Durbar, bà Karki đã dành 1 phút mặc niệm những người đã thiệt mạng trong cuộc biểu tình ít ngày trước đó.

Bà Sushila Karki (73 tuổi) - cựu Chánh án Tòa án Tối cao Nepal - được bổ nhiệm làm thủ tướng lâm thời vào ngày 12.9, sau quá trình đàm phán khẩn cấp giữa Tổng thống Ram Chandra Paudel và Tổng tư lệnh quân đội Ashok Raj Sigdel, với sự tham gia của đại diện phong trào biểu tình Gen Z. Ông Paudel ngày 13.9 nói đã tìm thấy một giải pháp hòa bình thông qua một quá trình khó khăn. Ông cũng kêu gọi người dân Nepal tận dụng tối đa cơ hội này để hướng tới kỳ bầu cử ngày 5.3.2026 thành công.