Thủ tướng: Xây trường nội trú vùng biên thần tốc, táo bạo như chiến dịch Quang Trung

Sáng 9.11, đồng loạt 17 tỉnh, thành trên cả nước đã khởi công xây dựng 72 trường nội trú liên cấp cho học sinh vùng biên giới đất liền.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại điểm cầu chính Trường nội trú liên cấp xã biên giới Yên Khương (Thanh Hóa).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các học sinh ở vùng biên giới Yên Khương (Thanh Hóa) ẢNH: PHÚC NGƯ

Biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu với vai trò đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng, hình thành và phát triển nhân cách, phẩm chất, năng lực của con người, là yếu tố quyết định đảm bảo sự thành công trong thực hiện đột phá phát triển nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

"Chúng ta rất vui mừng chứng kiến niềm vui chung lan tỏa dọc chiều dài biên giới của Tổ quốc. Nơi đâu cũng có ánh mắt rạng ngời, phấn khởi của thầy cô giáo, các em học sinh, các bậc phụ huynh và nhân dân được chứng kiến các trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở được khởi công, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái, trách nhiệm xã hội trong hành trình gieo chữ nơi biên cương của chúng ta", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng cho rằng, từng ngôi trường nội trú liên cấp này sẽ là nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng của học sinh vùng biên giới. Công trình còn là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của nhân dân đối với đồng bào vùng phên dậu của Tổ quốc.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung xây dựng các trường nội trú liên cấp với tinh thần "3 ca 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ". Và xem việc xây trường như chiến dịch "Quang Trung thần tốc và táo bạo".

Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các đơn vị, địa phương và học sinh nhấn nút khởi công xây dựng trường nội trú liên cấp Yên Khương ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng cũng bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc tới đội ngũ thầy cô giáo đang công tác ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, và cho rằng những người thầy nơi phên dậu Tổ quốc đang là những người chiến sĩ thầm lặng mang tri thức đến những nơi xa nhất, gieo hạt giống của niềm tin và khát vọng; là những người đã bền bỉ, cắm bản, gieo chữ, giữ nước.

Tại điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình dự lễ khởi công dự án Trường nội trú liên cấp tiểu học - THCS Sơn Kim 1. Dự án được triển khai tại thôn Trưng trên diện tích hơn 5 ha với quy mô 40 lớp học cho hơn 1.300 học sinh. Kinh phí đầu tư xây dựng ước tính khoảng 140 tỉ đồng.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình dự lễ khởi công dự án Trường nội trú liên cấp tiểu học - THCS Sơn Kim 1 và trao quà cho học sinh ẢNH: VGP

Tại xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS Khuất Xá. Trường được xây dựng tại thôn Pắn Pé với quy mô 36 lớp học, đáp ứng khoảng 1.281 học sinh, trong đó bậc tiểu học 414 học sinh và THCS 867 học sinh. Tổng mức đầu tư công trình khoảng 265,5 tỉ đồng.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS Khuất Xá tỉnh Lạng Sơn ẢNH: VGP

Tại bản Phai Đin, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, Phó thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Thanh Nưa tại xã biên giới nằm ở phía tây lòng chảo Điện Biên. Trường có tổng vốn đầu tư 224,4 tỉ đồng. Quy mô đáp ứng cho khoảng 1.050 học sinh, là một tổ hợp công trình đồng bộ, hiện đại.

Phó thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Thanh Nưa tại tỉnh Điện Biên ẢNH: VGP

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Thuận An, tỉnh Lâm Đồng. Trường được xây dựng tại thôn Đắk Thủy với diện tích 5 ha, quy mô hơn 1.000 học sinh, trong đó 36 lớp gồm 21 lớp tiểu học, 15 lớp THCS. Tổng mức đầu tư hơn 225 tỉ đồng.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Thuận An, tỉnh Lâm Đồng ẢNH: VGP

Tại xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ khởi công xây dựng Trường nội trú liên cấp tiểu học - THCS Vĩnh Gia. Trường được xây dựng trên diện tích 4,29 ha, quy mô đầu tư 45 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của 1.500 học sinh, nội trú khoảng 600 học sinh.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ khởi công xây dựng Trường nội trú liên cấp tiểu học - THCS Vĩnh Gia, tại xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang ẢNH: VGP

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Minh Tân tại thôn Tân Sơn, xã Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang. Trường có quy mô 45 lớp, đáp ứng 1.574 học sinh.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Minh Tân tại thôn Tân Sơn, xã Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang ẢNH: VGP

Tại Đắk Lắk, Phó thủ tướng Mai Văn Chính dự lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại xã Ia Rvê. Trường có tổng mức đầu tư của dự án là 185 tỉ đồng. Quy mô hơn 990 học sinh, 37 lớp học.

Tại Đắk Lắk, Phó thủ tướng Mai Văn Chính dự lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại xã Ia Rvê ẢNH: VGP

Tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công xây dựng 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Lào Cai. Theo dự án được duyệt, quy mô các trường được đầu tư xây dựng trên quỹ đất từ 6,2 ha - 8,6 ha đảm bảo điều kiện giảng dạy và học tập từ 1.000 - 1.200 học sinh/trường, với tổng mức đầu tư của 4 trường là 945 tỉ đồng.

Tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công xây dựng 4 trường phổ thông nội trú liên cấp ẢNH: VGP

Quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước

Phát biểu tại lễ khởi công trường nội trú liên cấp ở tỉnh Lào Cai, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, cho biết Kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng các trường học nội trú tại các xã biên giới là một quyết sách lớn, có ý nghĩa chính trị - xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào ở vùng biên giới của Tổ quốc, đặc biệt là đối với thầy cô giáo và học sinh.

Từ nội dung kết luận, Bộ GD-ĐT đã phối hợp với 22 tỉnh, thành phố có biên giới đất liền tổ chức rà soát, xác định nhu cầu, lựa chọn, xây dựng phương án đầu tư, chuẩn bị mặt bằng và các điều kiện khác để đầu tư xây dựng 248 trường tại 248 xã biên giới.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu ẢNH: NHẬT BẮC

Các trường sẽ được đầu tư, xây dựng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng đồng thời các nhu cầu học tập, sinh hoạt ăn ở nội trú, bán trú cho học sinh và nhà ở công vụ cho giáo viên; có môi trường giáo dục và rèn luyện toàn diện. Đáp ứng tốt nhất, đầy đủ nhất cho việc học tập, rèn luyện, sinh hoạt và phát triển toàn diện của học sinh, với kỳ vọng, các em sẽ trở thành những chủ nhân có đủ năng lực, phẩm chất để quyết định sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà trực tiếp là tại khu vực biên giới, quê hương của chính các em.

Các trường được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt nội trú, bán trú của học sinh phổ thông trên địa bàn các xã biên giới, không phân biệt đối tượng. Đã là học sinh phổ thông tại các xã biên giới thì đều được hưởng chính sách học nội trú, bán trú.

Tại Quảng Ninh, tỉnh này đã khởi công đồng loạt 6 trường học nội trú liên cấp, gồm: 1 trường tiểu học - THCS và 5 trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học - THCS tại các xã biên giới đất liền. Tổng mức đầu tư 6 ngôi trường liên cấp là hơn 1.100 tỉ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: Q.M.G



