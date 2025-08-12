Thủ tướng xúc động 'khán đài rực cờ đỏ, hàng chục nghìn người hát Tiến quân ca'

Chiều 12.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Thủ tướng chủ trì phiên họp về chuẩn bị tổ chức các sự kiện chào mừng Quốc khánh ẢNH: NHẬT BẮC

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 11.8, bộ này đã rà soát, tổng hợp trên 250 dự án, công trình lớn của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành, với tổng mức đầu tư khoảng 1,26 triệu tỉ đồng từ nguồn vốn Nhà nước và các nguồn vốn khác.

Dự kiến lễ khởi công, khánh thành được tổ chức vào ngày 19.8, với điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, xã Đông Anh, TP.Hà Nội và 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp tại các dự án, công trình. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, đài phát thanh và truyền hình các địa phương.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị, Thủ tướng nhấn mạnh việc tổ chức sự kiện nhằm tiếp tục góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng, tinh thần cống hiến, tạo đà, tạo lực, tạo thế xây dựng và phát triển đất nước.

Cũng trong cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương, đánh giá cao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam cùng nhiều bộ, ngành, cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

50.000 khán giả hòa giọng cùng nhiều bài ca cách mạng trong concert quốc gia Tổ quốc trong tim ẢNH: TUẤN MINH

Người đứng đầu Chính phủ cũng bày tỏ xúc động trước những khán đài rực đỏ màu cờ Tổ quốc, hàng chục nghìn người cùng hát vang bài Tiến quân ca. Các chương trình đã gây được tiếng vang lớn, thu hút hàng trăm nghìn khán giả, góp phần truyền cảm hứng, lan tỏa sâu rộng tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến trong các tầng lớp nhân dân.

Thủ tướng cũng đánh giá cao tài năng, sự sáng tạo, tinh thần phục vụ nhân dân và lòng yêu nước của các nghệ sĩ, ban tổ chức, những người thực hiện chương trình.

Trước đó, ngày 10.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát đột xuất công tác chuẩn bị chuỗi các sự kiện quan trọng, trong đó có Triển lãm thành tựu đất nước có chủ đề "80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm quốc gia.

Thủ tướng cũng đã đến thăm, động viên đội ngũ thực hiện và các nghệ sĩ đang tập luyện chuẩn bị cho chương trình đại nhạc hội tổ chức tại đây.



