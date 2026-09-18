Thủ tướng yêu cầu tổ chức lại hệ thống thương nhân phân phối, bán lẻ xăng dầu

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện toàn diện các quy định về kinh doanh xăng dầu.

Trong đó, rà soát, thiết kế lại hệ thống phân phối theo hướng cắt giảm các tầng nấc trung gian, phân định rõ chức năng, mối quan hệ giữa khâu tạo nguồn và khâu hạ nguồn. Khắc phục tình trạng mua bán lòng vòng giữa các thương nhân làm tăng chi phí và khó xác định trách nhiệm khi xảy ra thiếu hụt nguồn cung. Quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong việc bảo đảm nguồn hàng đến hệ thống bán lẻ, nhất là khi thị trường biến động.

Về thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn diện điều kiện đối với thương nhân đầu mối, gắn với năng lực tạo nguồn, năng lực tài chính, cơ sở vật chất, khả năng dự trữ và trách nhiệm bảo đảm nguồn cung. Đặc biệt, nghiên cứu tiêu chí để tái cơ cấu số lượng thương nhân đầu mối và tổ chức lại hệ thống thương nhân phân phối, bán lẻ. Qua đó, bảo đảm thương nhân đầu mối thực sự có năng lực thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung; thương nhân phân phối thực hiện đúng trách nhiệm cung ứng đến tay người tiêu dùng.

Dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu, báo cáo Chính phủ chậm nhất trong tuần đầu tháng 10 năm nay ẢNH: Đ.N.T

Về cơ chế điều hành giá xăng dầu, tiếp tục đổi mới cơ chế điều hành giá theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước, tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp.

Việc điều hành giá phải công khai, minh bạch, cạnh tranh và có cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu quả. Khi thị trường biến động bất thường, Nhà nước phải chủ động sử dụng các biện pháp phù hợp để ổn định thị trường, bảo đảm lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát công thức xác định giá, chi phí kinh doanh, định mức lợi nhuận, kê khai và công bố giá; vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp tiết giảm chi phí, nâng cao cạnh tranh, vừa ngăn ngừa việc lợi dụng vị trí thị trường để hình thành mức giá bất hợp lý.

Ngoài ra, liên quan cơ chế mua bán xăng dầu, Thủ tướng yêu cầu rà soát cơ chế mua bán giữa thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối; làm rõ điều kiện, tiêu chuẩn, phương thức, quy trình, thủ tục mua bán và trách nhiệm của các bên; hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát giao dịch, bảo đảm tính minh bạch; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu và giám sát các giao dịch mua bán xăng dầu.

Về bảo đảm nguồn cung, dự trữ và Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hoàn thiện cơ chế bảo đảm nguồn cung, dự trữ lưu thông và các công cụ bình ổn thị trường; bảo đảm Nhà nước có đầy đủ công cụ, cơ chế cần thiết để chủ động can thiệp, bình ổn thị trường khi xảy ra biến động bất thường.

Thông báo cũng yêu cầu nêu rõ thời điểm chấm dứt trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu; phương án quản lý, quyết toán, xử lý số dư Quỹ và hoàn trả các khoản ngân sách nhà nước đã tạm ứng và trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp liên quan.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương hoàn thiện dự thảo nghị định và báo cáo Chính phủ chậm nhất trong tuần đầu tháng 10 năm nay.