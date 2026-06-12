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Thể thao Các môn khác

Thua ngược đáng tiếc trước Kazakhstan, bóng chuyền nữ Việt Nam nguy cơ bị truất ngôi

Thu Bồn
Thu Bồn
12/06/2026 10:59 GMT+7

Nhận thất bại sát nút 2-3 trước Kazakhstan tại giải bóng chuyền nữ châu Á (AVC Cup) 2026 ở lượt trận cuối, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức khép lại vòng bảng với vị trí thứ hai ở bảng B.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Bước vào trận đấu quyết định với Kazakhstan ở lượt cuối bảng B vào sáng 12.6, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động và áp đặt thế trận dễ dàng để giành chiến thắng cách biệt 25/18 trong ván đầu tiên. Dẫu vậy, sự chệch choạc ở khâu đỡ bước một cùng khả năng phòng thủ bộc lộ nhiều sơ hở đã khiến các cô gái Việt Nam đánh mất lợi thế ở ván thứ hai, tạo điều kiện cho đại diện Trung Á bứt phá mạnh mẽ và quân bình tỷ số bằng chiến thắng 25/19.

Kịch bản giằng co tiếp tục được đẩy lên cao trào trong những ván đấu tiếp theo, khi hai đội ăn miếng trả miếng từng điểm một. Ở ván thứ ba, dù có thời điểm để đối phương vùng lên san bằng cách biệt, nhưng đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn kịp bừng tỉnh đúng lúc để giành chiến thắng sát nút 25/23. Tuy nhiên, bản lĩnh ở thời khắc quyết định của Kazakhstan trong ván thứ tư đã giúp họ có thắng lợi 25/22, kéo trận đấu vào ván thứ năm định đoạt.

Thua ngược đáng tiếc trước Kazakhstan, bóng chuyền nữ Việt Nam nguy cơ bị truất ngôi- Ảnh 1.

Thanh Thúy (bìa phải) và các đồng đội để thua ngược đáng tiếc trước Kazakhstan ở trận quyết định ngôi nhất bảng B

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong ván đấu cuối đầy cân não, những hạn chế trong khâu đỡ bước một tiếp tục khiến đội tuyển bóng chuyền Việt Nam bị đối phương khai thác. Bên cạnh đó, những tình huống chuyền bóng cho Trần Thị Thanh Thúy dứt điểm cũng bị Kazakhstan bắt bài. Lối chơi bị bẻ gãy ở giai đoạn cuối, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đành thua 13/15, nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 2-3.

Phong độ đáng lo

Trận thua này không chỉ khiến Việt Nam khép lại vòng bảng với vị trí thứ hai mà còn bộc lộ nhiều vấn đề về lối chơi và phong độ của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. So với những mùa giải trước, màn trình diễn của các cô gái Việt Nam lúc này thiếu đi sự gắn kết và tính đột biến, đặc biệt là tâm lý thi đấu chưa thực sự ổn định ở những thời điểm mang tính then chốt.

Với những gì đã diễn ra, Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội đang phải đối mặt với thách thức cực kỳ lớn ở vòng bán kết. Nguy cơ thầy trò HLV Tuấn Kiệt bị truất ngôi vương tại sân chơi châu lục là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu không sớm cải thiện tình hình. Trước đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã vô địch AVC Cup trong 3 năm liên tiếp.

Theo điều lệ của AVC Cup 2026, đội xếp hạng nhất bảng A sẽ gặp đội xếp hạng nhì bảng B ở trận bán kết 1, đội xếp nhất bảng B gặp nhì bảng A ở trận bán kết 2 diễn ra ngày 13.6. Như vậy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đấu trận bán kết với đội nhất bảng A vào ngày 13.6.

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