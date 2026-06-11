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Thể thao Các môn khác

Xác định 4 đội vào bán kết giải bóng chuyền AVC Cup 2026: Chủ nhà dừng bước

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
11/06/2026 19:33 GMT+7

Ngày 11.6, giải bóng chuyền nữ châu Á (AVC Cup) 2026 xác định được 4 đội giành quyền vào vòng bán kết, trong đó có đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tranh ngôi nhất bảng với Kazakhstan

Tại bảng A, chủ nhà Philippines thất thủ 0-3 trước Đài Loan ở lượt trận cuối vòng bảng. Kết quả này khiến đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines dừng bước với 2 trận thắng, 3 trận thua (7 điểm). Toàn thắng cả 4 trận giúp đội tuyển Hàn Quốc và Đài Loan có cùng 12 điểm, chiếm 2 tấm vé của bảng A vào bán kết. Cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng này vào ngày mai sẽ quyết định ngôi nhất, nhì bảng A tại AVC Cup 2026.

Xác định 4 đội vào bán kết giải bóng chuyền AVC Cup 2026: Chủ nhà dừng bước - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (áo đỏ) tranh ngôi nhất bảng B tại AVC Cup 2026 với đội tuyển Kazakhstan

ẢNH: AVC

Trong khi đó, ở bảng B cũng chính thức xác định 2 đội giành quyền vào bán kết là đội tuyển bóng chuyền nữ Kazakhstan (12 điểm) và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (11 điểm). Đội tuyển Indonesia có 2 trận thắng, 2 trận thua (8 điểm) chỉ xếp hạng ba. 8 giờ sáng mai, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán Kazakhstan ở lượt trận cuối nhằm quyết định ngôi nhất, nhì bảng B.

Xác định 4 đội vào bán kết giải bóng chuyền AVC Cup 2026: Chủ nhà dừng bước - Ảnh 2.

Thách thức cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch AVC Cup

ẢNH: AVC

Theo điều lệ của AVC Cup 2026, đội xếp hạng nhất bảng A sẽ gặp đội xếp hạng nhì bảng B ở trận bán kết 1, đội xếp nhất bảng B gặp nhì bảng A ở trận bán kết 2 diễn ra ngày 13.6. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đặt mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch. Thách thức rất lớn với Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội khi không thể mang đến Philippines đội hình mạnh nhất.

Tuy toàn thắng từ đầu giải nhưng mà thể hiện của đội tuyển Việt Nam chưa để lại sự an tâm. Trận đấu với đội tuyển Kazakhstan vào ngày mai sẽ là "liều thuốc thử" mạnh cho các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho tham vọng ở AVC Cup lần này.

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