Thừa Thiên - Huế: 127 giáo viên bỏ việc, khó tuyển bổ sung cho năm học mới

Tại cuộc họp báo, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết ngành du lịch tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ, lượng khách du lịch tăng mạnh. Trong 8 tháng đầu năm, ước đạt có 2,1 triệu lượt khách, gấp 1,6 lần so với cùng kỳ; khách quốc tế ước đạt 672.000 lượt, gấp 9 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 4.600 tỉ đồng, gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 ước đạt 85,7 triệu USD, tăng 2,6% so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng tăng 1,74% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 18.637 tỉ đồng,

Từ đầu năm đến nay, đã cấp mới 12 dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới đạt 1.795 tỉ đồng (gồm 6 dự án FDI, vốn đăng ký tương đương 963,8 tỉ đồng). Có 10 dự án được cấp quyết định chủ trương và đang lựa chọn nhà đầu tư, với tổng vốn kêu gọi đầu tư 1.888 tỉ đồng.