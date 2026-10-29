Thúc đẩy Trung tâm Tài chính quốc tế có giao dịch thực tế trong tháng 11

Ngay sau hoạt động công bố 10 thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) tại AEF 2026, theo thông cáo báo chí của ban tổ chức AEF 2026, chiều 28.10, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm việc với các nhà đầu tư, ngân hàng và doanh nghiệp liên quan đến VIFC-HCMC nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Tại cuộc làm việc, các doanh nghiệp và nhà đầu tư trao đổi về những điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động thực tế, đặc biệt là khung pháp lý, cơ chế cấp phép, phạm vi hoạt động, khả năng cung ứng sản phẩm tài chính và kết nối nguồn vốn quốc tế.

Các vấn đề đặt ra cho thấy việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ dừng ở công nhận tư cách thành viên mà còn đòi hỏi hệ thống quy định, cơ chế giám sát và điều kiện vận hành phù hợp để các tổ chức có thể thực hiện giao dịch an toàn, hiệu quả.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với các thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) ẢNH: NHẬT THỊNH

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ những vướng mắc thuộc thẩm quyền, đẩy nhanh việc hoàn thiện khung pháp lý, quy trình cấp phép và điều kiện vận hành.

Trọng tâm là phấn đấu có giao dịch thực tế và ngân hàng thành viên trong tháng 11 năm nay, qua đó từng bước đưa Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM chuyển sang hoạt động thực chất.

Định hướng này đặt ra yêu cầu gắn tiến độ hoàn thiện thể chế với nhu cầu triển khai của doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời bảo đảm tuân thủ pháp luật, an toàn tài chính và hiệu quả quản lý.

Trước đó, trong khuôn khổ diễn đàn, Cơ quan điều hành VIFC-HCMC đã công bố và trao quyết định công nhận tư cách thành viên cho 10 công ty holding đầu tiên. Tổng vốn điều lệ đăng ký và cam kết góp của 10 thành viên này đạt 33,63 triệu USD. Tổng quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư đến năm 2027 khoảng 2,7 tỉ USD.

Trong đó, Công ty TNHH Sài Gòn Marina IFC dự kiến huy động khoảng 816 triệu USD để phát triển hạ tầng công nghệ và hạ tầng vật lý phục vụ hệ sinh thái trung tâm tài chính. Công ty TNHH AG&P Holding Việt Nam dự kiến huy động, đầu tư khoảng 425 triệu USD vào chuỗi giá trị khí thiên nhiên hóa lỏng, điện và trung tâm dữ liệu.

Việc công nhận các thành viên đầu tiên đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình xây dựng hệ sinh thái Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, từ chuẩn bị mô hình tổ chức sang hình thành lực lượng doanh nghiệp tham gia phát triển hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ tài chính.

Tuy nhiên, tư cách thành viên không thay thế giấy phép hoặc chấp thuận chuyên ngành đối với những hoạt động kinh doanh có điều kiện. Các quy trình cấp phép, quản lý và giám sát tiếp tục được hoàn thiện theo lộ trình.

Trước mắt, VIFC-HCMC tập trung hoàn thiện cơ chế tiếp nhận các quỹ đầu tư, công ty quản lý tài sản, hướng đến ban hành các quy trình liên quan trong tháng 11 tới.