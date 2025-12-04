Thực hư chuyện BTC sân Rajamangala dùng băng dính đen che logo áo CĐV: Lại chỉ vì lỗi… truyền đạt?

Trước giờ U.23 Thái Lan chạm trán U.23 Timor Leste ở trận mở màn bảng A môn bóng đá nam SEA Games 33, mạng xã hội Thái Lan xuất hiện nhiều hình ảnh cho thấy nhân viên kiểm soát ở cổng SVĐ Rajamangala sử dụng băng dính đen dán lên logo thương hiệu khác trên áo của CĐV Thái Lan. Thông tin lan truyền cho rằng việc này bắt nguồn từ quy định của SEA Games, bởi Grand Sport là đơn vị sở hữu bản quyền tài trợ trang phục cho đoàn thể thao Thái Lan.

Một CĐV chia sẻ bức hình logo trên chiếc áo họ mặc bị dán băng dính đen ẢNH: FBNV

Những hình ảnh này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội, nhiều ý kiến chỉ trích việc “quá cứng nhắc” và “xâm phạm quyền lựa chọn trang phục của người hâm mộ”.

Grand Sport: “Chúng tôi chưa từng và không bao giờ làm điều đó”

Trước phản ứng mạnh mẽ của dư luận, tờ Matichon (Thái Lan) đã liên hệ với ban điều hành Grand Sport để xác minh thông tin. Đại diện thương hiệu thể thao này khẳng định: "Grand Sport không hề đưa ra bất kỳ quy định hay chỉ đạo nào liên quan đến việc cấm người hâm mộ mặc áo của thương hiệu khác.

Cũng có CĐV chia sẻ tấm ảnh họ vào sân bình thường, mặc áo thương hiệu khác mà không bị cấm cản gì

Công ty không yêu cầu nhân viên sử dụng băng keo che logo từ các thương hiệu không phải Grand Sport. Grand Sport luôn tôn trọng và không can thiệp vào quyền lựa chọn trang phục của CĐV".

BTC SEA Games lên tiếng: Lỗi do truyền đạt sai?

Ngay sau đó, phía BTC SEA Games 33 tại Rajamangala cũng phát đi thông báo giải thích: "Đây là sự cố do truyền đạt thông tin không chính xác đến nhân viên làm nhiệm vụ tại cổng. Không có quy định nào về việc cấm CĐV mặc áo của các thương hiệu khác khi vào sân. Nhân viên liên quan đã bị nhắc nhở và khiển trách để tránh lặp lại sự việc. BTC đồng thời khẳng định người hâm mộ hoàn toàn có thể mặc bất kỳ trang phục nào, miễn tuân thủ các quy định chung về an ninh và thuần phong mỹ tục".

Dù chưa chính thức khai mạc, SEA Games 33 đến nay đã vướng không ít lùm xùm liên quan đến công tác tổ chức. Trước đó, BTC bị phát hiện đưa nhầm Quốc kỳ của một số quốc gia lên lịch thi đấu trực tuyến, gây phản ứng mạnh từ người hâm mộ. Ở trận U.23 Việt Nam và U.23 Lào, phần hát Quốc ca gặp sự cố âm thanh khiến các đội phải hát mà không có nhạc. Hệ thống đèn chiếu sáng tại sân thi đấu cũng gặp trục trặc. Những vấn đề này khiến dư luận đặt câu hỏi về năng lực chuẩn bị và vận hành của nước chủ nhà, nhất là khi SEA Games 33 vẫn còn nhiều môn thi đấu phía trước.