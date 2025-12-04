Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Thực hư chuyện BTC sân Rajamangala dùng băng dính đen che logo áo CĐV: Lại chỉ vì lỗi… truyền đạt?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
04/12/2025 10:40 GMT+7

Hình ảnh nhân viên sân Rajamangala dán băng dính che logo trên áo cổ động viên trước trận đấu SEA Games 33 đang gây nhiều thắc mắc khiến cả BTC sân lẫn nhà tài trợ áo đấu cho đoàn thể thao Thái Lan lên tiếng đính chính.

Trước giờ U.23 Thái Lan chạm trán U.23 Timor Leste ở trận mở màn bảng A môn bóng đá nam SEA Games 33, mạng xã hội Thái Lan xuất hiện nhiều hình ảnh cho thấy nhân viên kiểm soát ở cổng SVĐ Rajamangala sử dụng băng dính đen dán lên logo thương hiệu khác trên áo của CĐV Thái Lan. Thông tin lan truyền cho rằng việc này bắt nguồn từ quy định của SEA Games, bởi Grand Sport là đơn vị sở hữu bản quyền tài trợ trang phục cho đoàn thể thao Thái Lan.

Thực hư chuyện BTC sân Rajamangala dùng băng dính đen che logo áo CĐV: Lại chỉ vì lỗi… truyền đạt?- Ảnh 1.

Một CĐV chia sẻ bức hình logo trên chiếc áo họ mặc bị dán băng dính đen

ẢNH: FBNV

Những hình ảnh này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội, nhiều ý kiến chỉ trích việc “quá cứng nhắc” và “xâm phạm quyền lựa chọn trang phục của người hâm mộ”.

Grand Sport: “Chúng tôi chưa từng và không bao giờ làm điều đó”

Trước phản ứng mạnh mẽ của dư luận, tờ Matichon (Thái Lan) đã liên hệ với ban điều hành Grand Sport để xác minh thông tin. Đại diện thương hiệu thể thao này khẳng định: "Grand Sport không hề đưa ra bất kỳ quy định hay chỉ đạo nào liên quan đến việc cấm người hâm mộ mặc áo của thương hiệu khác.

Thực hư chuyện BTC sân Rajamangala dùng băng dính đen che logo áo CĐV: Lại chỉ vì lỗi… truyền đạt?- Ảnh 2.

Cũng có CĐV chia sẻ tấm ảnh họ vào sân bình thường, mặc áo thương hiệu khác mà không bị cấm cản gì

Công ty không yêu cầu nhân viên sử dụng băng keo che logo từ các thương hiệu không phải Grand Sport. Grand Sport luôn tôn trọng và không can thiệp vào quyền lựa chọn trang phục của CĐV".

BTC SEA Games lên tiếng: Lỗi do truyền đạt sai?

Ngay sau đó, phía BTC SEA Games 33 tại Rajamangala cũng phát đi thông báo giải thích: "Đây là sự cố do truyền đạt thông tin không chính xác đến nhân viên làm nhiệm vụ tại cổng. Không có quy định nào về việc cấm CĐV mặc áo của các thương hiệu khác khi vào sân. Nhân viên liên quan đã bị nhắc nhở và khiển trách để tránh lặp lại sự việc. BTC đồng thời khẳng định người hâm mộ hoàn toàn có thể mặc bất kỳ trang phục nào, miễn tuân thủ các quy định chung về an ninh và thuần phong mỹ tục".

Dù chưa chính thức khai mạc, SEA Games 33 đến nay đã vướng không ít lùm xùm liên quan đến công tác tổ chức. Trước đó, BTC bị phát hiện đưa nhầm Quốc kỳ của một số quốc gia lên lịch thi đấu trực tuyến, gây phản ứng mạnh từ người hâm mộ. Ở trận U.23 Việt Nam và U.23 Lào, phần hát Quốc ca gặp sự cố âm thanh khiến các đội phải hát mà không có nhạc. Hệ thống đèn chiếu sáng tại sân thi đấu cũng gặp trục trặc. Những vấn đề này khiến dư luận đặt câu hỏi về năng lực chuẩn bị và vận hành của nước chủ nhà, nhất là khi SEA Games 33 vẫn còn nhiều môn thi đấu phía trước.

Thăm dò ý kiến

U.23 Việt Nam đấu U.23 Malaysia - SEA Games 33

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình chọnXem kết quả

Tin liên quan

U.23 Việt Nam giá trị 88,7 tỉ đồng cao nhất SEA Games 33, U.23 Indonesia ngậm ngùi

U.23 Việt Nam giá trị 88,7 tỉ đồng cao nhất SEA Games 33, U.23 Indonesia ngậm ngùi

Theo CNN Indonesia, đội U.23 nước này phải ngậm ngùi xếp thứ 2 trong danh sách các đội có giá trị cao nhất tại SEA Games 33 do Transfermarkt thống kê, khi U.23 Việt Nam với tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có giá trị cao nhất.

U.23 Malaysia vẫn có sao nhập tịch, HLV bí mật đến Bangkok ‘do thám’ U.23 Việt Nam đấu Lào

BTC SEA Games đã xin lỗi vụ mất nhạc đệm Quốc ca: Vậy bao giờ xin lỗi vụ nhầm cờ Việt Nam?

Khám phá thêm chủ đề

Sea games CĐV Áo đấu che logo Thái Lan SEA Games 33 CĐV Thái Lan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận