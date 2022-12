Thực hư chuyện một gia đình miền Tây báo có đồ đạc bỗng tự bốc cháy

Những tình tiết ‘kỳ lạ’

Anh Mừng cho biết, một tuần qua là khoảng thời gian vô cùng ám ảnh đối với gia đình. Rất nhiều đồ đạc trong nhà đã bị hư hỏng vì tự nhiên bốc cháy, như: giấy tờ tùy thân, khăn gối, mùng mền, tủ đồ, giày dép…

Sự việc bắt đầu khi chái bếp sau nhà bị cháy vào ngày 27.11. Lúc này, vợ chồng anh và cha mẹ đang nằm nghỉ trưa thì nghe tiếng hô hoán của người đi đường. Mọi người tức tốc chạy ra thì thấy gian bếp bốc cháy phừng phừng. Nhờ phát hiện sớm nên đám cháy nhanh chóng được dập tắt.

Tuy nhiên, khi cả nhà chưa kịp “hoàn hồn” thì khoảng 5 phút sau, anh Mừng đi qua phòng của cha mẹ thì thấy ngọn lửa lóe lên từ khe cửa. Anh hốt hoảng mở ra thì thấy nhiều thứ đã bị cháy rụi. Đến khoảng 19 giờ thì đến lượt mùng mền, quần áo trong phòng của vợ chồng anh tự bốc cháy.

Theo anh Mừng, những ngày sau vẫn có nhiều đồ đạc tự bốc cháy. Tình trạng như vậy đã kéo dài gần 10 ngày nay. Không chỉ có những vật dụng dễ bén lửa như giấy, vải mà đủ loại chất liệu như: thau nhôm, nồi cơm điện, vòi nước, bao lúa, lau phông. Mỗi ngày có khoảng 10 lần cháy, khi thì trong góc tối, khi lộ thiên giữa nhà. Quần áo mới giặt ẩm ướt vẫn cháy, đồ đạc bỏ dưới mé sông vẫn bắt lửa.

Không biết lửa bắt nguồn từ đâu nên gia đình anh rất hoang mang, lo lắng. Một số khoảnh khắc khiến mọi người ngỡ ngàng, chẳng hạn chiếc tủ quần áo lửa bắt cháy từ bên trong. Nhiều chỗ cháy đi cháy lại nhiều lần. “Nào giờ gia đình sống hòa thuận với hàng xóm. Nhà toàn người lớn, không có trẻ con. Tôi kiểm tra điện cũng không thấy bị hư hỏng gì. Vì vậy, càng nghĩ càng rối, khó hiểu”, anh Mừng suy tư.

Bà Nguyễn Thị Đẹp (55 tuổi, mẹ anh Mừng) cho biết, các thành viên trong nhà đang rất bần thần, mệt mỏi vì cả tuần không bao giờ được ăn ngon, ngủ yên. Do lo sợ nên cả nhà dọn hết đồ đạc ra ngoài, tá túc đỡ ngoài mái hiên để yên tâm hơn. Mọi người phải thay nhau canh chừng, thường xuyên đi dạo quanh kiểm tra căn nhà. Vì vậy, gần 1.000 dây dưa hấu tết mới xuống ngoài đồng suốt một tuần qua không được chăm sóc.

Hiện khoảng sân nhà của anh Mừng vẫn còn tàn tích nhiều đồ đạc bị lửa táp cháy xém, thiêu rụi. Hầu hết đều không thể sửa chữa, sử dụng lại. Trong đó có những món đồ đắt tiền như điện thoại di động, loa kẹo kéo, tủ quần áo. “Bây giờ tôi thật sự ám ảnh với mùi khét hay khi ai đó trong nhà la lên có chỗ này bốc cháy, chỗ kia bốc cháy. Mấy ngày qua là đồ đạc có thể bốc cháy bất cứ lúc nào. Dù sáng hay tối, giấc ngủ luôn chập chờn trong nỗi lo lắng, thấp thỏm”, bà Đẹp uể oải nói.





Cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc

Bà Đẹp cho biết, từ lâu gia đình sống trên mảnh đất này, còn nhà bê tông kiên cố mới xây khoảng 4 năm nay. Những ngày qua, người con gái út làm công nhân đã xin nghỉ phép để phụ trông coi nhà. Nhiều người hiếu kỳ tò mò đến xem. Gia đình cũng nhận được rất nhiều lời thăm hỏi, động viên từ bà con, bạn bè, hàng xóm. Chính quyền cũng đã đến tìm hiểu, ghi nhận vấn đề. Bà rất hy vọng ngành chức năng sẽ giúp tìm ra nguyên nhân, cách giải quyết.

Hàng xóm với nhau, ông Lê Minh Việt (ngụ ấp Mỹ Chánh A, xã Hiệp Hưng) cho biết thấy nhà anh Mừng cháy thì cũng rất lo lắng, hay qua theo dõi, quan sát hiện tượng. “Thấy mái khói nghi ngút chứ tôi chưa thấy cháy ngoài thực tế. Mọi người đi về hết thì một hồi mới cháy. Những người trong gia đình thì bị cháy, còn ngồi đông thì không thấy cháy, ngộ vậy đó”, ông Việt thắc mắc.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Văn Út, Chủ tịch UBND xã Hiệp Hưng (H.Phụng Hiệp, Hậu Giang), cho biết địa phương chưa từng xảy ra trường hợp tương tự. Các video clip đồ đạc tự bốc cháy là do người trong gia đình anh Mừng, YouTuber quay rồi đăng trên mạng xã hội. Những thời điểm này không có sự chứng kiến của chính quyền.

Theo ông Út, nhiều đồ đạc trong gia đình anh Mừng bị hư hỏng do bị cháy là có. Công an H.Phụng Hiệp và Công an xã Hiệp Hưng cũng đã vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, trong suốt quá trình ghi nhận tại nhà anh Mừng thì không tận mắt chứng kiến được trường hợp nào đồ đạc tự bốc cháy. Thậm chí nhiều hàng xóm tới thăm hỏi ở tới khuya cũng không trực tiếp thấy. Đến nay, tất cả đồ đạc tự bốc cháy chỉ có các thành viên trong gia đình anh Mừng thấy.

Đến sáng ngày 5.12, ông Út vẫn còn nhận được tin báo cháy từ gia đình. Hiện lực lượng chức năng đã thu thập một số đồ đạc bị cháy để kiểm tra, giám định, đang chờ kết quả.

Chủ tịch UBND xã Hiệp Hưng cho biết thêm, khi nhận được trình báo có hiện tượng đồ đạc tự bốc cháy, địa phương đã nhiều lần xuống nắm bắt tình hình, thăm hỏi, động viên gia đình anh Mừng; đồng thời khuyến cáo thu xếp đồ đạc gọn gàng, mở cửa sổ thông thoáng. Địa phương cũng rất mong sự cố qua nhanh để cuộc sống gia đình anh trở lại bình thường.