Thực hư chuyện paracetamol chữa 'bách bệnh': Đau đầu, sốt, đau răng... uống một viên là xong?

Về bản chất, paracetamol chỉ có tác dụng giảm đau nhẹ đến trung bình và hạ sốt — nó không phải thuốc kháng viêm hay kháng sinh, cũng không có khả năng điều trị nguyên nhân gây bệnh. Dùng paracetamol để "chữa" các bệnh do vi khuẩn, virus hay viêm nhiễm thực chất chỉ giúp giảm triệu chứng tạm thời, không giải quyết gốc rễ vấn đề.

Paracetamol chữa "bách bệnh": Đau đầu, sốt, đau răng... uống một viên là xong?

Lời khuyên:

Chỉ dùng đúng liều, không tự ý kết hợp nhiều loại thuốc cùng hoạt chất, và nếu triệu chứng kéo dài nên gặp bác sĩ thay vì tiếp tục dùng thuốc như giải pháp vạn năng.