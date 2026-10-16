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    Thực hư chuyện paracetamol chữa 'bách bệnh': Đau đầu, sốt, đau răng... uống một viên là xong?

    Thực hư chuyện paracetamol chữa 'bách bệnh': Đau đầu, sốt, đau răng... uống một viên là xong?

    Trúc Đặng
    Trúc Đặng

    Đau đầu uống paracetamol, sốt uống paracetamol, đau răng, đau bụng kinh cũng tìm đến paracetamol — loại thuốc giảm đau, hạ sốt phổ biến bậc nhất này gần như trở thành "thuốc chữa bách bệnh" trong tủ thuốc gia đình. Nhưng thực tế, paracetamol không thần kỳ như nhiều người vẫn nghĩ, và việc lạm dụng nó tiềm ẩn rủi ro không nhỏ.

    Về bản chất, paracetamol chỉ có tác dụng giảm đau nhẹ đến trung bình và hạ sốt — nó không phải thuốc kháng viêm hay kháng sinh, cũng không có khả năng điều trị nguyên nhân gây bệnh. Dùng paracetamol để "chữa" các bệnh do vi khuẩn, virus hay viêm nhiễm thực chất chỉ giúp giảm triệu chứng tạm thời, không giải quyết gốc rễ vấn đề.

    Thực hư chuyện paracetamol chữa "bách bệnh": Đau đầu, sốt, đau răng... uống một viên là xong? - Ảnh 1.

    Paracetamol chữa "bách bệnh": Đau đầu, sốt, đau răng... uống một viên là xong?

    Lời khuyên: 

    Chỉ dùng đúng liều, không tự ý kết hợp nhiều loại thuốc cùng hoạt chất, và nếu triệu chứng kéo dài nên gặp bác sĩ thay vì tiếp tục dùng thuốc như giải pháp vạn năng.

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