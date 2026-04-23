Thực hư thông tin 'bé trai 12 tuổi ở Tây Ninh bị đánh tử vong vì nợ 100.000 đồng'

Ngày 23.4, tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Công an xã Lộc Ninh đã tiếp nhận và đang thụ lý hồ sơ vụ việc một bé trai 12 tuổi bị hành hung trên địa bàn ấp Lộc Trung gây xôn xao dư luận.

Do thiếu nợ 100.000 đồng mà không có tiền trả, bé trai 12 tuổi bị 2 người thay phiên nhau hành hạ dã man

Trước đó, ngày 22.4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai bị đánh hội đồng, cùng các hình ảnh tin nhắn cho rằng "nạn nhân đã chết". Thông tin này lập tức có hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận bày tỏ thái độ phẫn nộ.

Tuy nhiên, qua xác minh của cơ quan chức năng, nội dung "nạn nhân đã chết" là hoàn toàn sai sự thật. Hiện tại, sức khỏe của em L.N.Đ.K (12 tuổi, nạn nhân trong đoạn clip) đã ổn định, tỉnh táo và ăn uống tốt.

Đòi nợ 100.000 đồng rồi hành hung, quay clip

Theo điều tra ban đầu từ Công an xã Lộc Ninh, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ khoản nợ 100.000 đồng mà em L.N.Đ.K nợ P.A.K (14 tuổi, cùng ở ấp Lộc Trung) nhưng chưa có khả năng chi trả.

Sáng 19.4, P.A.K rủ N.M.A (14 tuổi) đi tìm K. để đòi nợ. Khi K. không có tiền trả, các đối tượng đã đưa em đến một quán cà phê bỏ hoang tại khu vực Bàu Hang, ấp Lộc Trung. Tại đây, P.A.K và N.M.A thay phiên nhau đánh đập em K. dã man.

Đáng nói hơn, lúc 12 giờ cùng ngày, thấy P.M.T (14 tuổi) đi ngang qua, P.A.K yêu cầu T. vào dùng điện thoại quay phim lại cảnh hành hung. Đoạn clip sau đó được đăng tải lên mạng xã hội. Đến ngày 20.4, gia đình phát hiện K. có nhiều vết bầm tím trên cơ thể nên đưa em đến bệnh viện tại TP.HCM điều trị.

Sau đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh đã vào cuộc làm việc với chủ tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật. Trang này sau đó đã chủ động gỡ bỏ nội dung.

Công an xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh tiếp tục củng cố hồ sơ, làm việc với các bên liên quan để xử lý nghiêm.