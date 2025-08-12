Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thực hư thông tin chủ quán cà phê hành hung phụ nữ ở TP.HCM
Video Thời sự

Thực hư thông tin chủ quán cà phê hành hung phụ nữ ở TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
12/08/2025 17:15 GMT+7

Các trang mạng xã hội đăng tải thông tin cho rằng chủ quán cà phê hành hung một cô gái ở phường Gia Định (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM). Thực hư vụ việc này thế nào?

Thực hư thông tin chủ quán cà phê hành hung phụ nữ ở TP.HCM

Thực hư thông tin chủ quán cà phê hành hung phụ nữ ở TP.HCM

Ngày 12.8, nhiều trang mạng xã hội đăng tải clip, hình ảnh và thông tin cho rằng chủ quán cà phê xông vào tận nhà hành hung một cô gái ở phường Gia Định (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM).

Thực hư thông tin chủ quán cà phê hành hung phụ nữ ở TP.HCM

Tài khoản có tên N.T đăng trong nhóm "Cộng đồng hiểu luật" với gần 630.000 thành viên, với nội dung nói trên kèm hình ảnh cô gái ngồi xe lăn, môi bị bầm. Cùng đó là đoạn clip dài 1 phút 10 giây thể hiện một người đàn ông đi đến nhà cô gái rồi xảy ra giằng co, đánh nhau. Khi mọi người can ngăn, người đàn ông định rời đi thì cô gái dùng nón bảo hiểm đánh người đàn ông và bị người này dùng chân, tay đánh lại. Vụ việc thu hút sự chú ý của người dân và đã ngăn cản. Bài viết thu hút rất đông tương tác của người dùng mạng xã hội.

TP.HCM: Thực hư thông tin chủ quán cà phê hành hung cô gái ở phường Gia Định - Ảnh 1.

Thực hư thông tin chủ quán cà phê hành hung cô gái ở phường Gia Định

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Bên cạnh đó, nhiều tài khoản khác cũng chia sẻ clip, hình ảnh tương tự kèm nội dung: "Hàng xóm hung hăng, đánh người ngay trước mặt con nhỏ", với lý do là cô gái nhiều lần nhắc nhở người đàn ông bán cà phê đậu xe chắn lối đi.

Trao đổi với PV Thanh Niên, cơ quan chức năng phường Gia Định cho biết, sự việc nói trên đã xảy ra từ ngày 8.7, trong một con hẻm ở đường Phó Đức Chính và được các đơn vị liên quan lập hồ sơ, báo cáo đầy đủ.

Cơ quan chức năng xác định 2 người liên quan là chị C. và ông H. (bán cà phê) là hàng xóm với nhau. Mâu thuẫn xuất phát từ việc chị C. cho rằng nơi bán cà phê của ông H. để xe của khách lấn chiếm đường nên chị thường dùng điện thoại ghi hình. Việc này làm ông H. khó chịu, lời qua tiếng lại. Đến ngày 8.7, ông H. đến trước nhà chị C. rồi cả 2 đánh nhau (không phải 1 phía bị hành hung như mạng xã hội lan truyền).

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã xác minh, yêu cầu các bên liên quan đến làm việc, lập hồ sơ và làm đúng theo các bước, quy trình thủ tục nhưng phía chị C. chưa phối hợp. Đến nay, thông tin này lan truyền trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ động cơ của những người đăng tải thông tin và tiếp tục làm rõ sự việc.

Gần 20 xe máy nối đuôi vượt đèn đỏ ở trung tâm TP.HCM

Gần 20 xe máy nối đuôi vượt đèn đỏ ở trung tâm TP.HCM

Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh gần 20 xe máy nối đuôi vượt đèn đỏ ở giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi (phường Sài Gòn, TP.HCM).

hành hung đánh nhau hành hung phụ nữ chủ quán đánh phụ nữ mâu thuẫn hàng xóm tin tức TP.HCM
