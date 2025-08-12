Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Gần 20 xe máy nối đuôi vượt đèn đỏ ở trung tâm TP.HCM
Gần 20 xe máy nối đuôi vượt đèn đỏ ở trung tâm TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
12/08/2025 15:13 GMT+7

Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh gần 20 xe máy nối đuôi vượt đèn đỏ ở giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi (phường Sài Gòn, TP.HCM).

Gần 20 xe máy nối đuôi vượt đèn đỏ ở trung tâm TP.HCM

Gần 20 xe máy nối đuôi vượt đèn đỏ ở trung tâm TP.HCM

Ngày 12.8, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh gần 20 xe máy tay ga nối đuôi nhau vượt đèn đỏ tại tuyến đường đông đúc.

Gần 20 xe máy nối đuôi vượt đèn đỏ ở trung tâm TP.HCM

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi, phường Sài Gòn (quận 1 cũ, TP.HCM), vào khoảng 8 giờ 8 phút ngày 11.8.

Theo đó, thời điểm nói trên, gần 20 xe máy hiệu Vespa do những người mặc áo màu cam cầm lái, chạy trên đường Lê Lợi, đến đoạn giao với đường Nguyễn Huệ thì gặp đèn đỏ. Những người này không dừng lại mà rẽ phải vào đường Nguyễn Huệ. Tại giao lộ này, không có đèn tín hiệu được phép rẽ phải khi đèn đỏ. Đoạn clip được ghi lại bởi camera hành trình của ô tô chạy cùng chiều rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Xác minh vụ việc clip đăng tải gần 20 xe máy nối đuôi vượt đèn đỏ ở trung tâm TP.HCM

Liên quan sự việc nhiều xe máy vượt đèn đỏ, Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã nắm thông tin và khẩn trương xác minh, mời những người liên quan đến làm rõ để xử lý.

Được biết, nhóm người xuất hiện trong đoạn clip thuộc một đơn vị quảng bá du lịch trên địa bàn TP.HCM.

Theo quy định, tài xế điều khiển xe máy không chấp hành đèn tín hiệu bị phạt tiền 5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe, nếu gây tai nạn, có thể bị phạt 12 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.


Xem thêm bình luận