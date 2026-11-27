Ngày 27.11, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phối hợp cơ quan chức năng đưa Huỳnh Nhật Hào (24 tuổi, ở tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia) đến khu vực biên giới Campuchia để thực nghiệm hiện trường vụ giết người. Đây là bị can đã sát hại con nợ.

Bị can Huỳnh Nhật Hào thực nghiệm cảnh đưa nạn nhân đến chỗ vắng người để sát hại ẢNH: TIẾN TẦM

Tại địa điểm thực nghiệm hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã cho bị can Huỳnh Nhật Hào diễn lại toàn bộ hành vi phạm tội trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 7.2026, Hào cho ông H.V.H (50 tuổi, ở xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) vay 2 triệu đồng để mua vé số bán. Sau đó, Hào nhiều lần gặp ông H. đòi lại tiền nhưng ông không trả.

Ngày 3.8, qua thăm dò, biết ông H. có tiền trong người, Hào nảy sinh ý định chiếm đoạt. Để thực hiện, trên đường chở ông H. đến khu vực bờ sông Bình Di (thuộc ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang), Hào dừng xe rồi giật lấy cái bóp của ông H. đeo trên người. Ông H. tri hô "cướp, cướp".

Huỳnh Nhật Hào mô tả lại cảnh sát hại nạn nhân ẢNH: TIẾN TẦM

Lúc này, Hào lấy cây dao Thái chuẩn bị từ trước đâm ông H. nhiều nhát. Khi thấy nạn nhân bất tỉnh, Hào lấy hết số tiền trong bóp của ông H. được 450.000 đồng. Sợ bị phát hiện, Hào kéo xác nạn nhân ra phía sau chòi gần đó rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an xã Khánh Bình và các lực lượng trên tuyến biên giới nhanh chóng điều tra, truy xét đối tượng.

Biết không thể tiếp tục lẩn trốn, ngày 24.8, Hào đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ sát hại con nợ được lực lượng Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.