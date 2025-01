Thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch vào mùa đông

Ông William Schaffner, bác sĩ bệnh truyền nhiễm ở Mỹ, cho biết việc ở gần nhau trong không gian kín vào mùa đông tạo điều kiện thuận lợi cho virus lây lan từ người này sang người khác.

Ngoài ra, các loại virus như rhinovirus và virus cúm có thể tồn tại lâu hơn trong môi trường lạnh và khô. Virus thường lơ lửng trong không khí lâu hơn khi độ ẩm thấp, tăng khả năng lây nhiễm.

Một chế độ ăn uống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, đặc biệt là trong mùa đông, theo trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Chế độ ăn uống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, đặc biệt là trong mùa đông Ảnh: AI

Mặc dù việc duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng quanh năm rất quan trọng, nhưng cơ thể cần được bổ sung thêm một số loại vitamin và chất dinh dưỡng vào những tháng lạnh.

Trái cây và rau củ

Các loại rau củ như cà rốt, củ cải và khoai lang chứa nhiều vitamin A, C và kali. Trong khi đó, những loại rau xanh như cải xoăn, cải bó xôi giàu chất chống oxy hóa, vitamin và chất xơ.

Trái cây như cam, quýt, bưởi và các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, phúc bồn tử không chỉ cung cấp vitamin C mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương do các gốc tự do.

Thực phẩm lên men

Ngoài vitamin, chất xơ và lợi khuẩn trong thực phẩm lên men như sữa chua, kim chi và dưa cải cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe đường ruột, từ đó hỗ trợ hệ miễn dịch, bà Kristin Kirkpatrick, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho hay.

Hạt và chất béo lành mạnh

Chất béo lành mạnh từ cá béo, quả bơ, các loại hạt và dầu ô liu cũng hỗ trợ cơ thể chống lại viêm nhiễm. Chúng cung cấp năng lượng và dưỡng chất cần thiết cho cơ thể trong mùa đông.

Những loại gia vị như tỏi có tính chất làm ấm cơ thể, giúp cân bằng với cái lạnh của mùa đông Ảnh: AI

Gia vị

Tỏi, nghệ, gừng và hương thảo không chỉ tăng cường hương vị món ăn mà còn cung cấp chất chống oxy hóa, hỗ trợ hệ miễn dịch.

Những loại gia vị này cũng có tính chất làm ấm cơ thể, giúp cân bằng với cái lạnh của mùa đông. Việc sử dụng các loại gia vị này trong nấu ăn là một cách hiệu quả để bổ sung dưỡng chất.

Các cách khác để duy trì sức khỏe mùa đông

Ngoài ra, vitamin D, một chất dinh dưỡng quan trọng, thường giảm vào mùa đông do ít có ánh sáng mặt trời. Sự thiếu hụt vitamin D làm giảm khả năng miễn dịch, tăng nguy cơ mắc bệnh.

Việc ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên và tránh xa khói thuốc lá cũng là những cách hiệu quả để tăng cường hệ miễn dịch.

Nước là yếu tố quan trọng, đặc biệt trong những tháng lạnh khi không khí khô dễ làm cơ thể mất nước. Uống đủ nước giúp cơ thể hoạt động hiệu quả và hỗ trợ quá trình đào thải độc tố.

Mặc dù chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh không thể đảm bảo bạn tránh hoàn toàn khỏi bệnh tật, nhưng chúng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của các bệnh hô hấp.