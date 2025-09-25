Thực phẩm không nhãn mác len lỏi mùa Trung thu

Sàn thương mại vẫn còn bánh "dỏm"

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sau khi cơ quan chức năng tăng cường siết chặt, kiểm soát hàng hóa không nhãn mác, xuất xứ, tình trạng buôn bán hàng không rõ nguồn gốc đã giảm bớt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp gian lận, quảng cáo "đểu" để đánh lừa người tiêu dùng, nhất là trong lĩnh vực thực phẩm. Chị K.O (TP.HCM) kể sắp đến mùa Trung thu nên chị tìm kiếm trên mạng để mua bánh. Nhìn thấy video clip quảng cáo loại bánh mang tên Hoàng kỳ táo đỏ có hình dáng bên ngoài giống như bánh trung thu truyền thống, bên trong là nhân trứng muối tan chảy, chị đã đặt mua nhiều túi về dùng thử. Khi nhận được sản phẩm, chị K.O bật ngửa khi bánh bé xíu như chiếc bánh quy, nhân bên trong hoàn toàn không "tan chảy", khác xa hình ảnh quảng cáo. Do sản phẩm bán xuyên biên giới nên chị O. cũng không biết khiếu nại ở đâu.

Cùng mua sản phẩm trên, anh Huy (Hà Nội) cũng ngỡ ngàng khi nhận món hàng ship đến nhà. "Giá sản phẩm gần 170.000 đồng/túi, nhưng quảng cáo một đằng hàng giao đến một nẻo: không hề có nhân bánh tan chảy gì cả, bên trong chỉ là đậu xanh bình thường và bánh thì bé tí. Theo tôi thì đây là hình thức lừa đảo, mọi người cần phải thận trọng khi mua qua sàn thương mại", anh nói.

Lực lượng QLTT kiểm tra một cửa hàng bán bánh trung thu không rõ xuất xứ Ảnh: QLTT cung cấp

Trên các nền tảng mạng xã hội, từ khóa "bánh trung thu nhà làm" dường như đã biến mất, thay vào đó là các tên gọi khác như "bánh truyền thống", "bánh handmade". Các hoạt động mua bán, tìm đại lý phân phối bánh trung thu không nhãn mác cũng trở nên kín kẽ hơn. Thay vì quảng cáo công khai, người bán trên các hội nhóm đã cảnh giác hơn trước những lời hỏi mua. Khi PV Thanh Niên liên hệ với một người bán trên nhóm "bánh xách tay", người bán giấu tên này cho biết chỉ giao dịch online, không cho khách tới trực tiếp xem và nhận hàng. Một số khác còn yêu cầu khách chuyển tiền trước rồi mới gửi hàng.

Chị Ngọc Thùy, chủ một bếp bánh tại nhà ở P.Bình Thạnh (TP.HCM), thừa nhận: "Mấy năm trước tới mùa Trung thu là tôi tự làm bánh thủ công, đóng hộp và giao hàng đặt trước qua mạng. Năm nay nghe nói phải đăng ký, có đầy đủ giấy tờ kiểm định mới được bán. Tôi chỉ làm thời vụ, số lượng bán ra và lợi nhuận không bao nhiêu mà phải đầu tư số tiền lớn nên tôi quyết định nghỉ không làm nữa".

Sức mua giảm sút

Trên thị trường bánh trung thu TP.HCM, một số tuyến đường ở khu vực Chợ Lớn (TP.HCM) đã bắt đầu xuất hiện nhiều cửa hàng dã chiến treo bảng khuyến mãi giảm giá 49% hoặc mua 1 tặng 1, mua bánh trung thu tặng bánh pía để thu hút khách. Mặc dù vậy, tình hình tiêu thụ khá chậm, thưa thớt người hỏi mua. Ngược lại, các tiệm bánh có thương hiệu lâu năm lại khá đông khách tìm đến. Anh Phạm Thiên, một chủ shop kinh doanh trên sàn nhiều năm nay, chia sẻ: "Từ lúc cơ quan quản lý tăng cường truy thu thuế, kiểm soát chất lượng thì các mặt hàng ăn vặt, thực phẩm nhà làm giảm sức hút. Nhiều shop như tôi đã bắt đầu cảm nhận tình trạng tụt giảm đơn hàng, thậm chí ế ẩm. Đối với mặt hàng đồ ăn thì không còn thời hoàng kim nữa vì phí vận chuyển do chủ shop chịu khi hàng bị hoàn trả, vừa lỗ tiền ship vừa lỗ tiền hàng vì đồ ăn không để lâu được. Khi sàn ưu tiên cho shop mall (có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng), các chủ shop còn lại phải cạnh tranh lẫn nhau và đơn hàng giảm mạnh. Shopee thì giảm từ lâu rồi còn TikTok Shop thì gần đây cũng giảm, có shop bị giảm đến 70% đơn hàng".

Trong khi đó, tại các thành phố lớn, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra thực phẩm, bánh trung thu và các loại đồ chơi trẻ em. Tại Quảng Ninh, nơi tiếp giáp với cửa khẩu Trung Quốc, trong đợt kiểm tra thị trường dịp tết Trung thu, Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý tiêu hủy 954 chiếc bánh trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Mới đây, Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn cùng các cơ quan phối hợp đã phát hiện 420 kg thực phẩm là nhân bánh trung thu có dấu hiệu nhập lậu. Bà V.T.L (ngụ xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) là chủ sở hữu lô hàng, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay bất cứ giấy tờ gì khác liên quan.

Trước đó, Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lạng Sơn) kiểm tra và lập biên bản vi phạm tại một cơ sở sản xuất bánh trung thu (địa chỉ tại 26 Thân Công Tài, P.Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) do N.V.Q làm chủ đã vi phạm các quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm nơi chế biến thực phẩm. Theo đó, lực lượng chức năng ra quyết định xử phạt 6 triệu đồng đối với cơ sở sản xuất bánh trung thu này.

Còn tại Hà Nội, Công an P.Bạch Mai ngày 19.9 phối hợp Đội QLTT số 5 kiểm tra tại số nhà 88 Lê Thanh Nghị, P.Bạch Mai, phát hiện 320 chiếc bánh trung thu nhãn hiệu LAVA CUSTARD MOONCAKE (loại 50 gr/chiếc) do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ kèm theo, trị giá 4,8 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.