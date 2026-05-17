Thuế 'quay xe' vụ đề nghị doanh nghiệp vàng cung cấp tài khoản của nhân viên

Hôm nay 17.5, Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang có Công văn 2012 thông báo thu hồi Công văn 1951 ngày 12.5 trước đó về việc yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn cung cấp thông tin.

Theo cơ quan này, do sơ suất trong quá trình soạn thảo và kiểm tra văn bản, Công văn 1951 đã có sai sót, chưa đảm bảo đúng quy định pháp luật trong quản lý thuế. Việc thu hồi nhằm đảm bảo tính chính xác, thống nhất của văn bản hành chính.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, tại Công văn 1951, Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn cung cấp thông tin người lao động và người thân trong gia đình chủ doanh nghiệp.

Thông tin cụ thể gồm: tên, căn cước công dân, địa chỉ, tất cả tài khoản mở tại ngân hàng và tổ chức tín dụng. Người thân trong gia đình chủ doanh nghiệp còn phải cung cấp rõ mối quan hệ với chủ doanh nghiệp.

"Động thái này nhằm tăng cường công tác quản lý theo dòng tiền đối với tổ chức kinh doanh, cá nhân kinh doanh, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm trong quá trình quản lý thuế", đơn vị này lý giải.

Luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, Ủy viên thường trực Hội Tư vấn thuế Việt Nam, nhấn mạnh "chưa đồng tình với cách làm của cơ quan thuế", dù chủ trương kiểm soát dòng tiền nhằm chống thất thu thuế là cần thiết.

Đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc cung cấp tất cả số tài khoản của nhân viên cũng như người thân trong gia đình chủ doanh nghiệp là chưa đúng quy định pháp luật, vi phạm luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời không khả thi trong thực tiễn.

Vị luật sư cho rằng, để kiểm soát dòng tiền của doanh nghiệp, cơ quan thuế chỉ nên yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc cung cấp danh sách nhân viên, gồm thông tin căn bản như họ và tên, căn cước công dân.

"Hiện nay, căn cước công dân chính là mã số thuế. Cơ quan thuế có thể yêu cầu tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại phối hợp, cung cấp các số tài khoản liên quan đến từng nhân viên cũng như người thân của chủ doanh nghiệp", ông Được nói.

Cạnh đó, trong trường hợp các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc có ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thu tiền hộ, cơ quan thuế nên thông báo theo hướng: doanh nghiệp phải kê khai đầy đủ số tài khoản của tổ chức, cá nhân đó. Đó có thể là tài khoản của nhân viên thu hộ, người nhà chủ doanh nghiệp thu hộ.

Theo ông Được, trong kiểm soát dòng tiền với mọi ngành nghề có rủi ro cao về thuế, quan trọng hơn là, Cục Thuế (Bộ Tài chính) nên có chỉ đạo thống nhất cách làm, tránh tình trạng mỗi thuế cơ sở lại triển khai khác nhau.