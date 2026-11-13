Thuê ‘thần đèn’ dời nhà 300 tấn, nhường đất mở đường kết nối sân bay Long Thành

Ngày 12.11, ông Hỷ A Sáng (ở xã Bình An, thành phố Đồng Nai) cho biết "thần đèn" đã hoàn thành di dời căn nhà nặng 300 tấn của gia đình ông sang vị trí mới, nhường đất để chính quyền mở rộng xây dựng đường kết nối sân bay Long Thành.

Ngôi nhà được dời vào sâu bên trong 20 m để nhường đất mở rộng đường ĐT.769, đây là tuyến đường quan trọng kết nối sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Cụ thể, ngôi nhà của gia đình ông Hỷ A Sáng nằm mặt tiền đường ĐT.769, thuộc ấp An Bình (xã Bình An), một nửa ngôi nhà nằm trong dự án mở rộng đường ĐT.769.

Ngôi nhà có kết cấu 1 trệt, 1 lầu, được xây cách đây 15 năm với kinh phí 2 tỉ đồng ẢNH: LÊ LÂM

Được sự vận động của chính quyền xã Bình An, ông Hỷ A Sáng hiểu và sẵn sàng giải phóng mặt bằng, tuy nhiên do ngôi nhà có giá trị lớn, được xây với chi phí 2 tỉ đồng cách đây 15 năm, kết cấu 1 trệt, 1 lầu, nên gia đình ông quyết định thuê "thần đèn" di dời thay vì đập bỏ.

Ngoài 400 triệu đồng thuê "thần đèn", gia đình còn tốn thêm 380 triệu đồng xây móng nhà mới, sau đó còn thêm chi phí hoàn thiện, vì để di dời ngôi nhà cần đập bỏ bớt các bức tường và phần nền ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, vào đầu tháng 10.2026, ông đã thuê đội "thần đèn" đến từ TP.HCM, để dời căn nhà lui vào bên trong khoảng 20 m, với giá 400 triệu đồng. Ước tính khối lượng ngôi nhà khoảng 300 tấn.

Ngôi nhà được con đội nâng lên, đặt vào các thanh gỗ lớn, bên dưới là các ống thép tròn đóng vai trò là các con lăn để ngôi nhà di chuyển ẢNH: LÊ LÂM

Theo ông Hỷ A Sáng, ngoài kinh phí di dời, gia đình còn tốn thêm 380 triệu đồng cho phần làm móng nhà mới, ngoài ra còn công tác hoàn thiện. Dự kiến tổng chi phí cũng gần 1 tỉ đồng.

Đội "thần đèn" sử dụng 2 hệ thống thủy lực để kéo ngôi nhà di chuyển vào vị trí mới ẢNH: LÊ LÂM

Tuyến đường quan trọng kết nối sân bay Long Thành

Đường ĐT.769 là một trong những tuyến đường quan trọng nằm trong hệ thống giao thông kết nối sân bay Long Thành. Tuyến đường này dài gần 30 km, kết nối từ ngã ba Dầu Giây đến quốc lộ 51, nên thành phố Đồng Nai đã quy hoạch mở rộng lên 6 - 8 làn xe.

Vào tháng 7.2026, dự án mở rộng đường ĐT.769 đã được khởi công, tổng vốn đầu tư 2.800 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Trong ảnh là đường ĐT.769 hiện hữu, hiện đang được mở rộng lên 6 - 8 làn xe ẢNH: LÊ LÂM

Tổng diện tích thu hồi đất để thực hiện dự án khoảng 135 ha, thuộc 3 xã, phường gồm: Dầu Giây, Bình An và Long Thành. Khi hoàn thành, đây là một trong những tuyến đại lộ đẹp và kết nối trực tiếp khu vực Tây nguyên đến Long Thành.

Sân bay Long Thành có diện tích 5.000 ha, nằm ở phường Long Thành (thành phố Đồng Nai). Đây là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6.2015, với quy mô công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm. Tổng vốn đầu tư 336.630 tỉ đồng.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 ẢNH: ACV

Dự án chia thành 3 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, đầu tư xây dựng trạm kiểm soát không lưu, 1 đường băng (4.000 m x 75 m), 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, cùng các công trình phụ trợ khác; tổng mức đầu tư hơn 99.000 tỉ đồng.

Dự kiến giai đoạn 1 sân bay Long Thành sẽ được đưa vào khai thác vào cuối năm 2026.