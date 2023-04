Thuê trọ ở TP.HCM: Chỗ ở của người nghèo

Theo Chuyên trang Nhà Tốt (Chợ Tốt), năm 2022, mặc dù giá nhà đã giảm nhưng vẫn còn rất cao so với thu nhập của hộ gia đình VN. Ví dụ, nếu một gia đình có thu nhập 191 triệu đồng/năm và giá nhà trung bình khoảng 5,55 tỉ đồng/căn tại TP.HCM thì họ cần 28,6 năm để mua nhà. Con số này tại Hà Nội là 20,4 năm.

Tỷ lệ này so với một số thành phố đông dân trên thế giới thì vẫn còn thấp, như Seoul (Hàn Quốc) là 30,7 năm, Bangkok (Thái Lan) là 31 năm, Bắc Kinh (Trung Quốc) là 44 năm. Nhưng nếu so sánh với một số thành phố ở châu Âu, châu Mỹ thì số năm để một hộ gia đình mua nhà tại VN là rất cao, đơn cử hộ dân ở New York (Mỹ) chỉ mất 9,9 năm để mua nhà, còn ở Toronto (Canada) mất 13 năm.