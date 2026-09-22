Thương kiểu 'lách luật', đẩy học sinh vào chỗ rủi ro

Báo Thanh Niên có loạt bài phản ánh tình trạng học sinh (HS) tại TP.HCM chưa đủ điều kiện nhưng vẫn điều khiển xe máy trên 50 phân khối đang diễn ra khá phổ biến. Để né tránh kiểm tra và xử lý từ nhà trường, nhiều HS gửi xe tại các bãi giữ xe tự phát, quán cà phê hoặc nhà dân xung quanh trường rồi đi bộ vào lớp. Thực trạng này không chỉ vi phạm luật Giao thông đường bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn.

Biện minh từ người lớn

Bình luận về thực trạng trên, nhiều bạn đọc (BĐ) cho rằng nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ chính thỏa hiệp của các bậc phụ huynh (PH). BĐ Đào Ng Gia Huy bày tỏ thấu hiểu với nỗi vất vả mưu sinh của PH, nhưng kiên quyết phản đối lấy đó làm lý do lấp liếm cái sai: "Không phải gia đình nào cũng có ông bà hỗ trợ hay điều kiện thuê người đưa đón. Nhưng dùng hoàn cảnh mưu sinh để giải thích thì được, dùng nó để biện minh cho chuyện giao xe sai quy định cho con thì không ổn. Người lớn đi làm vất vả chính là để con cái an toàn và có tương lai, vậy mà vì tiết kiệm một ít thời gian đưa đón để chấp nhận thêm rủi ro trên đường thì rất mâu thuẫn". Quan ngại hơn, BĐ này chỉ ra rằng cha mẹ biết nhà trường cấm nhưng lại hướng dẫn con mang xe gửi bên ngoài đã trở thành hành vi chủ động né tránh quy định, vô tình dạy trẻ cách "lách luật".

PV Thanh Niên ghi nhận cảnh học sinh đi xe trên 50 cm3 gửi bên ngoài rồi đi bộ vào lớp học ẢNH: TRẦN KHA

Đồng tình, BĐ Phạm Hoàng Bách chia sẻ quan điểm từ một người có 3 con đang tuổi đi học. BĐ thừa nhận áp lực thời gian của cha mẹ là có thật, nhưng nhấn mạnh: "Hiểu hoàn cảnh khác với chấp nhận vi phạm. Tôi không đồng tình là có PH biết rõ con chưa được phép chạy loại xe đó vẫn đưa chìa khóa, rồi dặn "gửi xe cách trường một đoạn" để khỏi bị phát hiện. Đã đến mức tìm cách né kiểm tra thì không còn là bất đắc dĩ nữa, mà là người lớn đang dạy con cách lách quy định".

Bên cạnh lý do bận rộn, một bộ phận PH lại rơi vào bẫy tâm lý chủ quan hoặc dễ dàng nhượng bộ trước đòi hỏi của con cái. Phân tích khía cạnh này, BĐ Lê Hải Hưng nhận định nhiều người thấy con cao lớn, xử lý tay lái có vẻ ổn thì mặc nhiên nghĩ con đã lớn. Thế nhưng phát triển về thể chất không đồng nghĩa các em đã đủ tuổi và kỹ năng để chịu trách nhiệm khi tham gia giao thông. "Sự chiều chuộng ấy đôi khi được khoác lên cái mác "thương con". Thương đúng cách phải có giới hạn. Có thể cùng con tìm xe phù hợp, xe buýt, đi chung với bạn, thậm chí chấp nhận bất tiện một thời gian. Không thể chọn phương án nhanh nhất rồi hy vọng tai nạn sẽ chừa con mình ra", BĐ Lê Hải Hưng lập luận.

Gắn với trách nhiệm của phụ huynh

Để giải quyết vấn nạn này, nhiều BĐ cho rằng cần phải vừa siết chặt chế tài đối với người giao xe, vừa có các phương án hỗ trợ thiết thực cho gia đình HS. "Nhà tôi từng rơi đúng cảnh sáng nào cũng cuống vì hai vợ chồng đi làm ngược hướng với trường của con. Sau đó bốn gia đình cùng lớp bàn với nhau, lập một nhóm nhỏ rồi luân phiên chở các cháu. Nhà nào thuận đường thì nhận 2 - 3 buổi trong tuần, hôm nào bận báo trước để đổi lịch. Làm quen rồi lại nhẹ hơn rất nhiều so với mỗi nhà tự xoay. Quan trọng phải có sự tin tưởng và thống nhất giờ giấc, điểm đón, số điện thoại liên lạc. Tôi nghĩ trường có thể hỗ trợ PH kết nối theo khu vực cư trú, ai ở cùng tuyến thì tự nguyện ghép nhóm; không cần biến thành dịch vụ gì phức tạp. Chỉ cần tổ chức được mạng lưới PH thì đã giảm đáng kể chuyện giao xe máy cho con tự đi…", một BĐ kể.

Đề xuất mô hình mang tính dịch vụ cao hơn, BĐ Vũ Ngọc Hiếu Ngân chia sẻ về việc PH cùng khu vực tự thuê chung một xe 16 chỗ. Cách làm này không chỉ giải quyết bài toán thời gian cho cha mẹ mà còn đảm bảo an toàn cho HS giữa dòng xe cộ đông đúc. "Không nhất thiết nhà trường phải đứng ra ký hợp đồng hay quản lý xe, chỉ cần hỗ trợ kết nối thông tin ban đầu", BĐ này nhấn mạnh.

Đi sâu vào cơ chế quản lý, BĐ Nguyễn Hữu Ngọc Khánh cho rằng các bản cam kết ba bên (nhà trường - CSGT - PHHS) cần được thực thi nghiêm túc, tránh hình thức. Theo đó, khi HS vi phạm lần đầu, PH được mời trao đổi và phải đăng ký phương án thay thế. Tái phạm thì áp dụng biện pháp mạnh hơn; mục tiêu cuối cùng là buộc người lớn phải tham gia giải quyết, không "khoán trắng" cho HS.

Gắt gao hơn, BĐ Phạm Quang Dũng ủng hộ tước quyền sử dụng giấy phép lái xe của chính PH trong một thời gian nhất định nếu phát hiện hành vi cố tình giao xe nhiều lần. BĐ Nguyễn Song Thành Nam đề xuất buộc PH vi phạm phải tham gia lao động công ích hoặc các buổi giáo dục bắt buộc về an toàn giao thông để họ tự nhìn nhận lại trách nhiệm với con em mình.