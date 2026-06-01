Thương lắm một hành trình thắp sáng niềm tin và khát vọng

Tôi ngồi đây, giữa cái nắng cái gió của đất mũi Cà Mau, nhìn ánh điện sáng choang ngoài sân mà lòng cứ bồi hồi nhớ về những năm tháng trước. Cái hồi đó, gia tài lớn nhất của nhà tôi mỗi đêm chỉ là cây đèn dầu hột vịt leo lét. Cái ánh sáng vàng đục, nồng mùi dầu hỏa đó đã nuôi lớn tâm hồn tôi, nhưng cũng chính nó làm tôi thấu hiểu cái khát khao về một nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn để vươn mình.

Điện về với vùng ngoại thành TP.HCM Ảnh: EVNHCMC

Ánh đèn dầu tuy nhỏ, loe loét nhưng nó chứa chan tình cảm. Đó là cái tình xóm giềng tối lửa tắt đèn có nhau, là hơi ấm gia đình quây quần bên mâm cơm đầm ấm.

Nhưng, cái tình đó dù sâu nặng đến mấy cũng hổng thể giúp con người ta thoát nghèo, giúp máy móc chạy rầm rập để sản xuất ra lúa gạo, tôm cá cho nhiều được. Chúng ta trân trọng quá khứ, nhưng chúng ta cũng khát khao sự đổi đời. Phải có những ngọn đèn dầu nhẫn nại ngày đó, mới thấu hiểu được giá trị vàng ngọc của dòng điện hôm nay.

50 năm, cuộc đổi đời với ánh sáng

Bước ngoặt cuộc đời tôi cũng gắn liền với một bước ngoặt về ánh sáng. Tui nhớ như in, sau những đêm thức trắng bên ánh đèn dầu học bài ròng rã, tôi nhận được giấy báo đậu đại học, niềm vui mừng không thể kể xiết, sắp được lên thành phố rồi, nghe nói trên đó đẹp lắm. Gom góp hết mớ hành trang giản dị của thằng con trai Cà Mau, tôi đi xe đò lên TP.HCM nhập học.

Xe vô tới cửa ngõ thành phố lúc trời đã sụp tối. Thiệt tình, cái nhìn đầu tiên khi đặt chân lên đất này làm tôi "ngợp" lắm. Tôi cứ dán mắt vô cửa sổ xe mà thốt lên trong bụng, "Trời đất ơi, sao mà thành phố gì sáng dữ thần vậy!". Ở quê tôi tầm 7-8 giờ tối là nhà nhà đã đóng cửa đi ngủ hết trơn, xóm làng chìm vô cái không gian tĩnh mịch, họa hoằn lắm mới có vài ánh đèn đường vàng vọt.

Còn ở đây, TP.HCM hiện ra trước mắt tôi như một thành phố không ngủ. Ánh sáng tràn ngập mọi ngả đường, từ những bảng hiệu quảng cáo rực rỡ sắc màu đến hàng ngàn con mắt đèn xe hối hả ngược xuôi. Những tòa nhà cao chọc trời rực rỡ như những khối pha lê giữa lòng phố thị.

Lúc đó tôi mới hiểu, cái ánh sáng này không đơn thuần là để chiếu sáng đường đi, mà nó là biểu tượng của sức sống, của sự vận động không ngừng nghỉ của một đầu tàu kinh tế. Chính cái luồng sáng huy hoàng đó đã thắp lên trong lòng một đứa sinh viên nghèo như tôi niềm tin và khát vọng về một tương lai tươi sáng hơn.

Nhờ có điện ổn định, các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, máy móc chạy ngày đêm Ảnh: EVNHCMC

Điện là "mạch máu" của con tàu kinh tế

Điện chính là "trái tim" cung cấp năng lượng cho cơ thể khổng lồ mang tên kinh tế thành phố. TP.HCM là đầu tàu công nghiệp, là nơi tập trung các khu chế xuất, khu công nghiệp lớn nhất cả nước. Bạn thử nghĩ coi, nếu điện không ổn định, nếu chỉ cần một cái chớp mắt mất điện thôi thì thiệt hại kinh tế biết bao nhiêu mà kể?

Sự thay đổi về chất lượng dịch vụ và độ tin cậy cung cấp điện của EVNHCMC trong những năm gần đây thiệt sự là một cú nhảy vọt. Các chỉ số về thời gian mất điện ngày càng giảm sâu, chất lượng nguồn điện luôn đảm bảo cho các dây chuyền sản xuất tự động hóa hiện đại nhất.

Nhờ có điện ổn định, các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, máy móc chạy ngày đêm, hàng hóa xuất xưởng đi khắp năm châu. Đời sống người dân từ chỗ chỉ có cái quạt máy, cái tivi đen trắng, giờ đây đã là máy lạnh, tủ lạnh đời mới, bếp điện hiện đại... Đời sống tinh thần được cải thiện rõ rệt, văn hóa giải trí bùng nổ, tất cả đều nhờ công lao thầm lặng của dòng điện.

Bây giờ nói tới ngành điện TP.HCM là phải nói tới lưới điện thông minh và chuyển đổi số. Hồi xưa, muốn đóng cắt điện phải chạy tới tận nơi, người thợ điện đến từng nhà ghi chép số điện rồi về tổng hợp lại, rất mất công và mất thời gian. Giờ đây, các anh ngồi tại trung tâm điều khiển hiện đại, chỉ cần một cái click chuột là có thể quản lý cả hệ thống điện của toàn thành phố.

Khách hàng bây giờ cũng sướng lắm, mọi thứ đều nằm gọn trong cái điện thoại. Từ việc đóng tiền điện, báo sửa điện hay theo dõi lượng điện tiêu thụ hằng ngày, tất cả đều minh bạch, nhanh chóng qua app. Cái sự thay đổi này nó nhanh tới mức đôi khi mình quên mất những nỗ lực tự thân, những trăn trở đổi mới không ngừng của tập thể EVNHCMC để bắt kịp với xu hướng thế giới.

Dù hiện đại đến đâu, tôi vẫn thấy ở người thợ điện thành phố cái chất chân phương, nhiệt thành của người miền Nam. Đó là hình ảnh các anh trắng đêm khắc phục sự cố sau những cơn mưa giông lớn, là nụ cười của người thợ khi thấy điện về tới những hộ dân cuối cùng ở vùng ngoại ô. Sự hiện đại hóa không làm mất đi cái "nghĩa" và cái "tình" của những người đi thắp sáng.

Dù tôi là người Cà Mau, nhưng tôi luôn thấy mình có một sợi dây liên kết mạnh mẽ với điện TP.HCM. Dòng điện từ cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau quê tôi cũng hòa chung vô lưới điện quốc gia, truyền tải về để cùng EVNHCMC giữ cho ánh sáng thành phố không bao giờ tắt. Ngược lại, những kinh nghiệm quản lý, những công nghệ tiên tiến từ EVNHCMC luôn là ngọn hải đăng để các đơn vị điện lực địa phương như Điện lực Cà Mau học hỏi.

Ngành điện TP.HCM đã làm tốt sứ mệnh của mình trong nửa thế kỷ qua Ảnh: EVNHCMC

50 năm, một hành trình từ ánh đèn dầu leo lét đến luồng sáng rực rỡ của một siêu đô thị hiện đại. Ngành điện TP.HCM đã làm tốt sứ mệnh của mình trong nửa thế kỷ qua. Tôi mong rằng, dù mai này khoa học có tiến xa đến đâu, dù nguồn năng lượng có thay đổi thế nào, thì ngành điện vẫn luôn giữ mãi cái chất chân phương, lấy sự hài lòng của người dân làm kim chỉ nam như bấy lâu nay.

Ánh đèn dầu ngày xưa dẫu đã lùi xa vào quá khứ, nhưng nó vẫn mãi là ngọn lửa sưởi ấm ký ức, để chúng ta biết quý trọng hơn mỗi bóng đèn huỳnh quang, mỗi thiết bị điện tiện nghi đang có. Chúc mừng 50 năm ngành điện TP.HCM, hành trình thắp sáng niềm tin và khát vọng của cả một dân tộc.