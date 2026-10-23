Thương nhà văn Đoàn Thạch Biền 'Áo trắng' giờ nằm một chỗ, nhìn ngắm quanh nhà...

Nhà văn Đoàn Thạch Biền, cây bút gắn bó với tuổi học trò qua những tác phẩm như Tình nhỏ làm sao quên, Ví dụ ta yêu nhau, Bất ngờ phía trái tim…, từng được nhiều thế hệ bạn đọc yêu mến. Ông còn được gọi thân thương là “ông Biền Áo trắng”, gắn với tập san Áo trắng từng được giới trẻ một thời say mê.

Theo nhà văn Nguyễn Đông Thức, người bạn thân thiết nhiều năm của ông, nhà văn Đoàn Thạch Biền mắc Alzheimer từ khoảng chục năm trước. Nếu trước đây ông vẫn thường cùng bạn bè cà phê mỗi sáng, gần đây sức khỏe suy yếu khiến ông phải nằm một chỗ, việc trò chuyện cũng khó khăn hơn.

Nhà văn Đoàn Thạch Biền - cây bút nổi tiếng của tuổi học trò Ảnh: Facebook nhân vật

"Ơn Trời, ông Đoàn Thạch Biền vẫn còn nhớ tôi, miệng lắp bắp: ông Ức..."

Nghe tin bạn không khỏe, nhà văn Nguyễn Đông Thức vội đến thăm. Ông xúc động kể, dù đã yếu đi nhiều, Đoàn Thạch Biền vẫn nhận ra mình, miệng lắp bắp gọi “ông Ức”, rồi bắt tay thật chặt, đôi mắt như ngấn nước.

“Trước mắt không phải là một ông già đang nằm buồn tênh, mà lại là ông Biền của ngày nào ngồi sau lưng xe tôi đi bao dặm đường, cụng với nhau hàng ngàn ly bia, nói năng hài hước và sâu sắc như chính văn của ông”, nhà văn Nguyễn Đông Thức chia sẻ.

Trước đây, khi còn khỏe, nhà văn Đoàn Thạch Biền thường cùng bạn bè cà phê mỗi sáng. Trang Facebook cá nhân của ông cũng đều đặn hoạt động, nhưng gần đây, mọi thứ dần không còn như trước. Mỗi khi thấy ông buồn hoặc trở bệnh, nhà thơ Trần Hoàng Nhân lại lo lắng đến thăm, đưa ông đi cà phê cho khuây khỏa. Lần này, vừa nghe tin ông Biền không khỏe, nhà văn Nguyễn Đông Thức cũng vội vã đến thăm bạn.

Nhà văn Nguyễn Đông Thức xúc động kể: “Ông Biền chỉ lớn hơn tôi 4 tuổi mà giờ thương ông chỉ còn biết nằm một chỗ, nhìn ngắm quanh nhà, nói ú ớ. Ơn trời là ông vẫn còn nhớ tôi, mắt sáng lên, miệng lắp bắp: ông Ức, rồi bắt tay tôi thật chặt. Mắt như có ngấn nước. Tôi cứ ngồi nhìn ông thật lâu.





Nhà văn Nguyễn Đông Thức và Đoàn Thạch Biền uống cà phê quán quen gần nhà khi ông còn khỏe

Ảnh: NVCC

Nhà văn Nguyễn Đông Thức đến nhà thăm Đoàn Thạch Biền Ảnh: NVCC

“Ông Biền là người lịch lãm và sảng khoái. Chúng tôi quen nhau gần 50 năm, có khi ngày nào cũng gặp. Cùng nhau qua bao quán cà phê, quán nhậu, có lúc còn mê chung… một người con gái, nên tôi biết từng thói quen, sở thích của ông còn hơn cả ba ông anh ruột trong nhà. Với ông Biền, bao giờ cũng phải xưng ‘tôi’ và ‘ông’ (hoặc ‘em’ và ‘ông’), chứ không được gọi khác”, nhà văn Nguyễn Đông Thức chia sẻ.

