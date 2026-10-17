Thưởng phạt phân minh

Hiện nay, cả nước hướng đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Trước tình hình kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều thách thức khi bất ổn thương mại kéo dài, cuộc khủng hoảng năng lượng ẩn chứa nhiều rủi ro, thì đầu tư công trở thành trụ cột quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế VN. Vì thế, việc từng tỉnh thành, từng phường xã hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra mang ý nghĩa quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước.

TP.HCM thưởng công trình trị giá 100 hay 200 tỉ đồng cho các địa phương như trên là sự ghi nhận rất thiết thực, nhất là trong bối cảnh việc giải ngân đầu tư công đang là điểm nghẽn thì việc thưởng rất kịp thời - yếu tố quan trọng để thúc đẩy động lực chung.

Không những vậy, phần thưởng là hạ tầng còn tạo hiệu ứng tích cực, khi thành tích hành chính được chuyển thành lợi ích thực tế để người dân hưởng lợi trực tiếp với hạ tầng chung. Điều này giúp tạo áp lực tích cực từ dưới lên vì người dân có lý do để quan tâm địa phương của mình có làm tốt hay không, song song đó còn tăng tinh thần ủng hộ của người dân đối với các chính sách phát triển của Nhà nước.

Việc tặng thưởng bằng công trình giúp thúc đẩy kinh tế tăng trưởng khi quay ngược lại góp phần vào đầu tư công. Quy mô công trình có giá trị lên đến hàng trăm tỉ đồng có thể tác động lớn và rất tương xứng như P.An Lạc được thưởng công trình 200 tỉ là tương đương đến 16,7% so với tổng số 1.200 tỉ đồng vốn đầu tư công mà địa phương này được giao năm 2026.

Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả việc thưởng cho các địa phương làm tốt, thì cũng cần có những hình thức "phạt" những phường, xã chậm tiến độ, không hoàn thành mục tiêu đề ra.

Để phát huy hiệu quả quản trị, nguyên tắc cơ bản luôn là thưởng - phạt cần song hành, đồng thời yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả thì phải công bằng, minh bạch, kịp thời và có đủ tác động. Trong đó, cơ chế để thưởng - phạt phải công khai, rõ ràng, với các yếu tố định tính, định lượng đầy đủ, hợp lý. Để đánh giá chính xác, cần quan tâm không chỉ là số lượng, mà then chốt phải là chất lượng. Ví dụ, giải ngân nhanh hay đúng tiến độ là chưa đủ, mà nên đi kèm với việc đánh giá chất lượng công trình, có tình trạng dồn vốn dẫn đến bất cập hay không. Nên kết hợp đầy đủ các đánh giá chất lượng từ nghiệm thu và hiệu quả sử dụng thực tế.

Bên cạnh đó, có một thực tế là mỗi địa phương có những đặc điểm, tính chất khác nhau, đồng thời dự án được phân cũng có thể có độ phức tạp khác nhau. Đây cũng là những yếu tố cần đưa vào để đánh giá đúng bản chất, nỗ lực và hiệu quả trong công việc của từng địa phương đối với từng dự án.

Mặt khác, phần thưởng là các hạ tầng nên hướng đến đúng nhu cầu của địa phương nhằm phát huy tối ưu hiệu quả.

Khi thưởng - phạt phân minh, phần thưởng thiết thực thì chắc chắn sẽ lan tỏa tác động tích cực, và hình thức này nên được các tỉnh thành áp dụng rộng rãi, không chỉ trong việc giải ngân đầu tư công mà cả với nhiều hoạt động khác.