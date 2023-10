Thượng tá Nguyễn Duy Dũng được bổ nhiệm làm Trưởng Công an TP.Hạ Long

Ngày 12.10, tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh), Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh - thiếu tướng Đinh Văn Nơi về công tác cán bộ.

Thượng tá Nguyễn Duy Dũng (bên phải) nhận quyết định giữ chức Trưởng công an TP.Hạ Long N.H.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo quyết định của thiếu tướng Đinh Văn Nơi về việc điều động đại tá Nguyễn Hải Phong, Trưởng công an TP.Hạ Long, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng cảnh sát cơ động; điều động thượng tá Nguyễn Duy Dũng, Trưởng phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng công an TP.Hạ Long.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Nguyễn Duy Dũng khẳng định sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình của đơn vị, sớm bắt tay ngay vào công việc; chủ động cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP.Hạ Long lựa chọn những nhiệm vụ ưu tiên để tập trung giải quyết, vừa đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, gắn với giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách trước mắt; không để phát sinh "điểm nóng" phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn. Cùng với đó là làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an TP.Hạ Long luôn trong sạch, vững mạnh.

Cũng trong chiều 12.10, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long đã trao quyết định phân công, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Quý, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hạ Long, giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hạ Long.