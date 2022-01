'Thưởng tết' với giáo viên Hà Nội là trường học mở cửa

Trường không hoạt động, khó có kinh phí

Cô Vũ Hoàng Ly, giáo viên (GV) Trường tiểu học Quang Trung (Q.Đống Đa, Hà Nội), chia sẻ cô không có khái niệm thưởng tết hoặc lương tháng 13 vì trường công lập không có nguồn thu, có chăng chỉ là thu nhập tăng thêm một chút do nhà trường tiết kiệm thu chi để hỗ trợ GV một khoản tiền nhỏ. Năm nay, nhà trường chưa thông báo và GV cũng không chờ đợi khoản tiền này vì nhà trường không có hoạt động gì do dịch bệnh, nên khó có kinh phí từ các hoạt động thường xuyên để thưởng tết cho GV.

Tuy nhiên, cô Ly cũng cho biết năm nào UBND quận cũng có vài triệu đồng hỗ trợ mỗi cán bộ, GV vào dịp lễ tết. “Nếu hỏi GV mong chờ gì nhất thì cá nhân tôi chỉ mong sau tết trường học sẽ được mở cửa chứ không nói đến tiền thưởng, GV dạy trực tuyến vất vả gấp nhiều lần so với dạy trực tiếp mà vẫn rất lo lắng về chất lượng”, cô Ly nói.

Một hiệu trưởng trường THCS ở Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho hay năm nay nhà trường sẽ trích quỹ chi thường xuyên để thưởng cho GV nhiều hơn vào dịp cuối năm nhằm bù đắp phần nào khó khăn cho người lao động. Cũng theo vị hiệu trưởng này, do dịch bệnh nên chi thường xuyên cho các hoạt động giáo dục giảm đi nên cũng tiết kiệm được nhiều hơn cho hoạt động khen thưởng.

Chỉ mong dịch ổn định để trường hoạt động

Trong khi đó, lãnh đạo và GV khối mầm non tư thục ở Hà Nội thì khó khăn chưa từng thấy khi nguồn thu không có nhưng vẫn phải trả tiền thuê cơ sở chờ ngày được mở cửa trường. Bà Nguyễn Hoa Ban, chủ Cơ sở mầm non tư thục Hoa Anh Đào, chia sẻ: “Một năm nộp tiền mặt bằng để không, vừa đầu tháng 1 lại nhận được giấy hẹn nộp tiền mặt bằng nữa. Tôi đọc mà nước mắt tuôn rơi. Chủ nhà thúc trả tiền, GV hỏi quà tết, bản thân tôi vẫn còn đang chạy vạy vay mượn mà chưa đủ…”.

Cô Nguyễn Thị Thùy Dương, GV Trường mầm non Vườn Trẻ Thơ, cũng cho biết trường học đóng cửa, không có thu nhập nhưng vẫn phải nuôi 2 con đang tuổi ăn, tuổi học khiến cô lo lắng đến mất ăn, mất ngủ, nghĩ phải làm gì để có thu nhập. Cô cũng thử chuyển sang bán hàng trực tuyến nhưng trong bối cảnh người bán quá nhiều như hiện nay, bản thân các cô giáo lại không có vốn, không có kinh nghiệm nên khó cạnh tranh. “Năm nay, chẳng nghĩ gì đến tết, chỉ mong dịch ổn định để trường học hoạt động, mình có việc làm, nuôi con”, cô Dương nói.

Bà Hoàng Thị Thanh Hương, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT Hà Nội, chia sẻ: “Trong phương hướng, nhiệm vụ của học kỳ 2, chúng tôi cũng đề nghị mỗi quận, huyện cố gắng huy động các nguồn lực để quan tâm, hỗ trợ GV, nhân viên khối mầm non tư thục trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới để phần nào an ủi và “giữ chân” họ với nghề”.





Trường tư cố duy trì thưởng tết để giữ giáo viên

Với khối trường phổ thông tư thục, do vẫn duy trì dạy học trực tuyến và có nguồn thu học phí nên ít nhiều từng trường vẫn có thưởng tết cho GV. Tuy nhiên, phần lớn các trường đều giảm học phí, nhiều khoản thu từ phí bán trú, đưa đón học sinh… không có trong khi vẫn phải trả lương cho tất cả vị trí việc làm nên mỗi trường cũng phải có cách “co kéo” khác nhau để thưởng tết cho GV.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch HĐQT Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội), cho biết năm nay GV sẽ được thưởng tết 6 triệu đồng/người; cán bộ quản lý được thưởng số tiền tương đương 70% lương; còn nhân viên làm bán thời gian được thưởng 4 triệu đồng.

Nhiều GV Trường Marie Curie (Hà Nội) cho hay họ may mắn khi nhà trường vẫn giữ nguyên mức lương và mức thưởng tết cho toàn bộ GV như năm trước dù học phí học trực tuyến nhà trường chỉ thu 50% so với học trực tiếp.

Ông Nguyễn Quang Tùng, Hiệu trưởng Trường Lô-mô-nô-xốp (Hà Nội), cho biết sau nhiều lần họp, nhà trường quyết định giữ mức thưởng tết như năm ngoái, tức mỗi người 1 tháng lương 13. Do quá khó khăn, ban đầu nhà trường đã tính không có tháng lương này, nhưng cuối cùng vẫn quyết định có lương tháng 13 để động viên và giữ GV, có điều tiền sẽ giảm so với năm trước vì lương GV đã giảm do dịch bệnh.