Thường trực Ban Bí thư: 'Có đoàn kết thì nếp làng mới được giữ gìn'

Sáng 5.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Bồ Bản (xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng). Ngày hội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Vang tổ chức tại sân Văn hóa thể thao thôn Bồ Bản, với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, thành phố Đà Nẵng cùng đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo Trung ương, thành phố Đà Nẵng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Bồ Bản (xã Hòa Vang)

ẢNH: HUY ĐẠT

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lời thăm hỏi, chúc mừng đến người dân thôn Bồ Bản ẢNH: HUY ĐẠT





Ngày hội tại thôn Bồ Bản diễn ra trong không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết ẢNH: HUY ĐẠT

Phát biểu tại ngày hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó giữa đại đoàn kết toàn dân tộc và việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa.

"Có văn hóa thì tình làng nghĩa xóm, thôn bản, láng giềng mới bền chặt; có đoàn kết thì nếp làng, hồn quê mới được giữ gìn lâu dài", Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang (Đà Nẵng) ẢNH: HUY ĐẠT

Biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Vang đạt được, ông Trần Cẩm Tú ghi nhận những việc làm thiết thực của người dân thôn Bồ Bản trong xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh.

Đáng chú ý, sau khi 2 thôn Bồ Bản và Thạch Bồ sáp nhập, 18 tổ dân cư được sắp xếp thành 9 tổ, với hơn 2.700 nhân khẩu. Dù địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn và khối lượng công việc tăng lên, người dân vẫn đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương.

Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao việc các tộc họ tại thôn Bồ Bản ký cam kết xây dựng tộc họ văn hóa, tộc họ không có ma túy; duy trì các lớp dạy hò hát bài chòi, hoạt động văn nghệ và giải bóng đá thanh thiếu niên. Người dân còn cùng nhau phát quang 2 héc ta khu Bàu Thị, phá bỏ cây mai dương để chuẩn bị trồng sen, hướng đến phát triển du lịch cộng đồng.

Đặc biệt, ông Trần Cẩm Tú trân trọng cảm ơn những gia đình tự nguyện hiến đất mở đường vào đình thôn Bồ Bản và tuyến đường từ miếu Ông đến miếu Bà. Theo ông Trần Cẩm Tú, việc người dân hiến đất là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng, đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân.

Lãnh đạo Trung ương và thành phố Đà Nẵng trò chuyện với người cao tuổi thôn Bồ Bản tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ẢNH: HUY ĐẠT

Từ những kết quả đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Hòa Vang và người dân thôn Bồ Bản tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết; hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, nâng cao chất lượng các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo tồn kiến trúc, không gian tâm linh đình làng Bồ Bản, trao truyền nghệ thuật bài chòi và các giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân được biết, được bàn, được làm, được giám sát và trực tiếp thụ hưởng thành quả phát triển; chính quyền cần thường xuyên lắng nghe, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà cho người dân thôn Bồ Bản ẢNH: HUY ĐẠT

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Bùi Hồng Trung, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Vang, cho biết địa phương sẽ cụ thể hóa những định hướng của Thường trực Ban Bí thư bằng các công việc thiết thực, lấy sự hài lòng và niềm tin của người dân làm thước đo kết quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền.

Theo ông Trung, Bồ Bản là làng quê có lịch sử hơn 500 năm, sở hữu đình làng được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Giá trị của làng không chỉ nằm ở di sản vật thể mà còn được gìn giữ qua gia phong, nếp sống nghĩa tình, sự gắn kết của các tộc họ và tinh thần chung tay chăm lo việc cộng đồng.

Người trẻ hào hứng tham gia văn nghệ, nhảy sạp tại ngày hội, góp phần gắn kết cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa làng quê ẢNH: HUY ĐẠT

Dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà tặng tập thể cán bộ, nhân dân thôn Bồ Bản và các gia đình chính sách trên địa bàn. Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cũng trao nhiều suất quà cho các hộ gia đình địa phương. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng lãnh đạo thành phố cũng trao quà chúc mừng thôn Bồ Bản và tặng nhiều suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Thị Truy Sáng cùng ngày (5.11), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Thị Truy (Chi bộ An Nhơn 1, Đảng bộ phường An Hải, thành phố Đà Nẵng). Theo Quyết định số 502-QĐ/TW ngày 26.10.2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, bà Phan Thị Truy sinh ngày 10.1.1926, quê xã Thăng An (Đà Nẵng); vào Đảng ngày 12.6.1948, được công nhận đảng viên chính thức ngày 30.12.1948. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Thị Truy ẢNH: N.H Bà Truy tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 11.1944, từng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong công tác thanh niên, phụ nữ, dân vận... tại huyện Thăng Bình. Từ tháng 1.1958 đến tháng 5.1964, bà bị địch bắt giam. Sau khi ra tù, bà tiếp tục hoạt động cách mạng, công tác tại Ban Phụ vận Khu 5 và tham gia công tác Đảng. Bà Truy nghỉ hưu từ tháng 6.1976 và tiếp tục tham gia công tác địa phương trên các lĩnh vực Mặt trận, phụ nữ, chữ thập đỏ, công tác chi bộ và hoạt động liên lạc tù yêu nước. Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trân trọng ghi nhận những đóng góp của bà Phan Thị Truy đối với sự nghiệp cách mạng; chúc bà mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho gia đình, con cháu.



