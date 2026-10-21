Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng tiếp đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn Lào

Chiều 21.10, tại trụ sở T.Ư Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Trần Cẩm Tú đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do anh Thongly Sisoulith, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn.

Cùng dự, có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Trần Cẩm Tú tiếp đón anh Thongly Sisoulith ẢNH: XUÂN TÙNG

Tạo điều kiện để thế hệ trẻ đóng góp cho sự phát triển của mỗi nước

Trao đổi tại buổi tiếp, ông Trần Cẩm Tú đã nhấn mạnh về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt - Lào và cho biết Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác thanh niên hai nước.

Ông cũng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa T.Ư Đoàn hai nước trong thời gian qua và mong các hợp tác được cụ thể hóa, đưa quan hệ thanh niên hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Dịp này, ông cũng bày tỏ mong muốn Đoàn thanh niên 2 nước tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc bồi dưỡng thế hệ trẻ, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

"Thế giới biến động từng ngày, từng giờ, tác động đến thế hệ trẻ mỗi nước. Đoàn Thanh niên cần tăng cường trao đổi, lắng nghe tâm, tư nguyện vọng, tạo điều kiện để thế hệ trẻ đóng góp cho sự phát triển của mỗi nước", ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Trần Cẩm Tú chụp ảnh lưu niệm với đại biểu hai nước tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Mở rộng hợp tác thanh niên hai nước

Tại buổi tiếp, anh Thongly Sisoulith cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và các cơ quan liên quan đã luôn quan tâm, hỗ trợ công tác thanh niên Lào và báo cáo về sự hợp tác giữa đoàn thanh niên hai nước.

Dịp này, anh Thongly Sisoulith đề xuất ba nội dung hợp tác trong đó hai bên sẽ nâng cao chất lượng trao đổi, đào tạo cán bộ lãnh đạo thanh niên thế hệ mới, chú trọng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tổ chức và giáo dục truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hai bên cũng cần mở rộng hợp tác về đào tạo nghề, khởi nghiệp, công nghệ số và đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để thanh niên cùng phát triển ý tưởng, triển khai các dự án thực tế.

Bên cạnh đó, anh đề nghị đẩy mạnh các hoạt động thanh niên tại khu vực biên giới, tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ môi trường và tìm hiểu lịch sử chung. Theo anh những hoạt động thiết thực sẽ giúp tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước ngày càng gắn bó với đời sống.

Tiếp thu ý kiến của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, anh Thongly Sisoulith khẳng định T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào luôn kề vai sát cánh với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn Lào đã tham quan Bảo tàng Quân sự, thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).