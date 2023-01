Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm, chúc tết Công an TP.HCM

Chiều 21.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đến thăm và chúc tết Công an TP.HCM. Tham gia cùng đoàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.

Báo cáo tại buổi làm việc, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết năm 2022, Công an TP.HCM đã chủ động, đảm bảo ổn định tình hình, giữ vững an ninh, trật tự, an dân, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế thành phố.

Cụ thể, trong năm 2022 đã điều tra khám phá 3.171 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt hơn 74%, kéo giảm 156 vụ; triệt phá nhiều đường dây, tổ chức tội phạm lớn, mang tính tiêu biểu của cả nước.

Bên cạnh đó, đã phát hiện, xử lý 2.569 vụ với 1.262 đối tượng vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và các vi phạm khác; đấu tranh, khám phá 1.294 vụ, bắt giữ 4.074 đối tượng phạm tội về ma túy…

Về nhiệm vụ năm 2023, thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết Công TP.HCM phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác được giao của Bộ Công an và các chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy và UBND TP.HCM đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Về công tác triển khai bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, Công an TP.HCM đã ban hành các kế hoạch, thông báo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết.

Trong đó, Công an TP.HCM đã chủ động triển khai cao điểm về tấn công trấn áp các loại tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông...

Công an TP.HCM đạt được những kết quả rất đáng tự hào

Tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá, năm 2022 là năm đất nước đối mặt rất nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đã vượt qua những khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện với những dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

“Trong các thành tích chung đó, có sự đóng góp rất to lớn của lực lượng công an nhân dân nói chung và của Công an TP.HCM nói riêng”, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.





Thường trực Ban Bí thư đánh giá những kết quả của Công an TP.HCM đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh triệt phá các loại tội phạm… là những kết quả rất to lớn, rất đáng tự hào.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho hay, năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2023 là năm đầu thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Do vậy, Công an TP.HCM cần tiếp tục nỗ lực và cố gắng nhiều hơn về đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đồng thời thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng.

Song song đó, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng đối với công an nhân dân, để lực lượng này trở thành lực lượng tin cậy của Đảng và nhân dân giao phó.

Dịp này, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chúc cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM trong năm mới 2023 tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, những thành tích đã đạt được để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực xây dựng và phát triển thành phố. Trước mắt, Công an TP.HCM cần tiếp tục tập trung, cố gắng đảm bảo giữ vững an ninh trật tự để nhân dân thành phố có cái tết thật an vui, bình yên.

Gác tết để mang lại cuộc sống bình yên

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động TP.HCM.

Thường trực Ban Bí thư đánh giá Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động TP.HCM, là một đơn vị quan trọng có chức năng thường trực chiến đấu cao, bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Thường trực Ban Bí thư chia sẻ trong những ngày vui hạnh phúc sum họp gia đình, nhiều cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng vẫn phải thường trực làm nhiệm vụ bảo vệ cho cuộc sống bình yên của nhân dân.

“Tôi được biết, hiện nay các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã triển khai hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Các đồng chí phải hy sinh tình cảm gia đình, hạnh phúc của cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó”, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận những cống hiến của lực lượng cảnh sát cơ động.