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    Chính trịSự kiện

    Thượng tướng Lê Quý Vương tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân

    Vũ Thơ
    Vũ Thơ
    Phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ 2, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã hiệp thương cử thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, tái đắc cử chức Chủ tịch Hội khóa 2.

    Sáng 3.10, tại Hà Nội đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ 2, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với sự tham dự của 241 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 15 vạn hội viên cựu Công an nhân dân trên cả nước.

    Tham dự đại hội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Cùng dự có bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành T.Ư.

    Đại hội đã công bố kết quả phiên thứ nhất của đại hội. Theo đó, các đại biểu đã cử 61 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam khóa 2. Tại phiên họp thứ nhất, các Ủy viên Ban Chấp hành đã cử 5 người tham gia Ban Kiểm tra; 19 người tham gia Ban Thường vụ và cử 3 nhân sự tham gia Thường trực Hội.

    Thượng tướng Lê Quý Vương tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân- Ảnh 1.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam khóa II

    ẢNH: TRUNG THÀNH

    Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam khóa I, tái đắc cử chức Chủ tịch Hội khóa II, 2 Phó chủ tịch Hội là thiếu tướng Vũ Hùng Vương, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (Bộ Công an); trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, nguyên Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân.

    Thượng tướng Lê Quý Vương tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân- Ảnh 2.

    Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu tại đại hội

    ẢNH: TRUNG THÀNH

    Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tướng Lê Quý Vương bày tỏ: "Với sự gửi gắm niềm tin của đại hội, với sự quan tâm động viên của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và toàn thể các đồng chí, chúng tôi xin hứa với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, các ngành và toàn thể đại hội, hội viên Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, sẽ nỗ lực nêu cao trách nhiệm, tích cực hoạt động, đóng góp xây dựng Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam vững mạnh toàn diện, là mái nhà chung nghĩa tình, hạnh phúc của cựu Công an nhân dân Việt Nam".

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