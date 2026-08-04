Thượng viện Mỹ ngăn chính phủ đóng cửa lần 3

Trong một động thái hiếm hoi, 2 tháng trước khi ngân sách hiện tại hết hiệu lực vào cuối tháng 9, Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện đã công bố dự luật chi tiêu ngắn hạn, theo đó cho phép chính phủ tiếp tục hoạt động đến đầu tháng 12, AP đưa tin hôm qua.

Nỗ lực chung của lưỡng đảng

Vào ngày 3.11, toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 35 ghế tại Thượng viện sẽ được bầu lại. Trong nỗ lực tránh nguy cơ chính phủ Mỹ phải đóng cửa vào ngày 30.9, các lãnh đạo Thượng viện thuộc lưỡng đảng đạt được đồng thuận về dự luật chi tiêu ngắn hạn cho chính phủ.

Trụ sở Quốc hội Mỹ tại Washington D.C ẢNH: PHÁT TIẾN

Theo dự luật tại Thượng viện, chính quyền liên bang sẽ tiếp tục được cấp ngân sách ở mức hiện tại đến ngày 11.12. Trước đó, Hạ viện đã thông qua một dự luật tương tự, nhưng chưa bao gồm những ngoại lệ theo đề xuất của Nhà Trắng. Và các thượng nghị sĩ trong những ngày gần đây đã tất bật đàm phán để xác định ngoại lệ nào sẽ được đưa vào dự luật cuối cùng.

Phe Dân chủ cho hay đã loại trừ yêu cầu của Nhà Trắng về khoản chi 1 tỉ USD để đóng các tàu chiến "lớp Trump". Dự luật ở Thượng viện cũng bổ sung điều khoản nhằm đảm bảo chính quyền Tổng thống Donald Trump không thể chuyển ngân sách chi cho các chương trình khác sang lực lượng Tuần tra Biên giới.

Dự luật chi tiêu còn được lồng ghép thêm điều khoản tạm thời ngăn cản Tổng thống Trump thực thi quy định mới vốn trao thêm quyền cho các quan chức chính phủ trong việc kiểm soát hàng trăm tỉ USD tiền tài trợ liên bang.

Quan điểm trái chiều với Tổng thống Trump

Theo báo The Washington Post dẫn quy định được Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB) công bố điều chỉnh hồi tháng 5, các quan chức sẽ phải rà soát mọi khoản tài trợ của chính phủ. Hành động này nhằm bảo đảm các khoản tài trợ phù hợp với các ưu tiên chính sách của Tổng thống và không hỗ trợ những dự án mà chính quyền phản đối.

Sự thay đổi trên đã làm suy giảm cơ chế được xây dựng từ sau thế chiến thứ hai, theo đó các chuyên gia độc lập trong từng lĩnh vực sẽ thực hiện việc thẩm định giá trị khoa học của các đề xuất nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định cấp ngân sách liên bang.

Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Susan Collins của đảng Cộng hòa, người chủ trì đàm phán, đã bày tỏ sự hài lòng khi điều khoản trên được đưa vào thỏa thuận chi tiêu. Đây được xem là một động thái đáng chú ý khi các thượng nghị sĩ cùng đảng tiếp tục thể hiện quan điểm trái chiều với Tổng thống Trump.

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Theo tờ The Hill, nhiều khả năng Thượng viện sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật trên trước khi các nghị sĩ rời Washington D.C hôm 7.8 (giờ địa phương) để bước vào kỳ nghỉ tháng 8.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune cho hay dân Mỹ đã trải qua 2 lần chính phủ đóng cửa trong 10 tháng qua. "Chúng ta cần đảm bảo rằng họ sẽ không phải đối mặt đợt đóng cửa thứ ba", AP dẫn lời ông Thune.