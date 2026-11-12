Thường xuyên giật mí, chuột rút khi ngủ: Đừng bỏ qua dấu hiệu này

Trong cơ thể, Canxi đảm nhận nhiệm vụ làm cơ bắp thắt lại (co cơ), còn Magiê lại chịu trách nhiệm giúp cơ bắp nhả ra và thư giãn. Khi lượng Magiê bị sụt giảm, chiếc "phanh" này bị hỏng. Các sợi cơ và dây thần kinh bị kích thích quá mức, dẫn đến tình trạng co thắt liên tục ngoài tầm kiểm soát – thể hiện rõ nhất qua những cú giật mí mắt vô thức hoặc những cơn chuột rút viếng thăm giữa đêm.

Magiê rất dễ bị cạn kiệt nếu bạn thường xuyên căng thẳng công việc, có thói quen uống nhiều cà phê, trà đậm hoặc ăn ít các loại rau củ tự nhiên.