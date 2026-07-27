Thụy Điển chuẩn bị lập cơ quan tình báo chuyên theo dõi lãnh đạo Nga

Cựu Thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt cho rằng hệ thống tình báo hiện có của nước này đã thất bại trong việc dự báo chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine năm 2022 ảnh: afp

Được xây dựng theo mô hình MI6 (Cục Tình báo mật của Anh), Cơ quan Tình báo Đối ngoại Thụy Điển (UND) dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1.2027.

Hôm 26.7, Tạp chí The Economist mô tả việc xây dựng một cơ quan tình báo Thụy Điển như MI6 là ý tưởng của cựu Thủ tướng Carl Bildt (nhiệm kỳ 1991 - 1994), người cho rằng hệ thống tình báo quân sự hiện có của nước này chưa đủ năng lực để phân tích dàn lãnh đạo Nga.

Năm 2022, Stockholm nhận định Moscow sẽ không đưa quân vào Ukraine và giờ đây muốn đảm bảo rằng sẽ không bao giờ tái diễn sai lầm đó, theo The Economist.

Về phần mình, ông Bildt cho biết trong khi thực hiện tốt việc theo dõi các diễn biến quân sự trên thực địa, hệ thống tình báo Thụy Điển vẫn chưa đạt được hiệu quả tương tự trong việc phân tích tình hình chính trị của Nga và dự báo hướng đi của Điện Kremlin.

UND sẽ hoạt động song song với Cơ quan Tình báo và An ninh Quân đội (MUST) trong khi tiếp quản một số trách nhiệm của cơ quan này, bao gồm việc giám sát các sứ mệnh tình báo bí mật có sử dụng gián điệp ở nước ngoài.

Nỗ lực cải cách năng lực hệ thống tình báo được thực hiện sau khi Thụy Điển chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào năm 2024, chấm dứt gần 2 thập niên theo đuổi chính sách phi liên kết quân sự.

Ông Bildt, còn đảm nhiệm vai trò ngoại trưởng từ năm 2006 đến năm 2014, là một trong những nhân vật tích cực ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) siết chặt quan hệ với Ukraine.