Thụy Điển nói gia nhập NATO sẽ làm giảm nguy cơ xung đột ở Bắc Âu

Reuters đưa tin Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde ngày 13.5 cho biết việc nước này gia nhập NATO sẽ có tác dụng ổn định và mang lại lợi ích cho các nước xung quanh vùng biển Baltic.

"Việc Thụy Điển trở thành thành viên NATO sẽ nâng cao ngưỡng xung đột quân sự và do đó có tác dụng ngăn chặn xung đột ở Bắc Âu", bà Linde phát biểu trước báo giới khi trình bày báo cáo đánh giá chính sách về an ninh do quốc hội thực hiện.

Theo báo cáo, Thụy Điển sẽ dễ bị tấn công hơn nếu nước này là quốc gia Bắc Âu hoặc Baltic duy nhất nằm ngoài khối NATO. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng Nga có thể phản ứng nếu Thụy Điển nộp đơn gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

“Nếu lựa chọn gia nhập NATO, Thụy Điển sẽ có nguy cơ nhận phản ứng từ Nga”, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultqvist cho biết.

"Tuy nhiên, nếu trường hợp đó xảy ra, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất kỳ phản ứng nào", ông Hultqvist nói thêm.





Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã buộc Thụy Điển và nước láng giềng Phần Lan phải công khai chọn bên sau khi giữ trạng thái trung lập trong nhiều thập niên qua.

Báo cáo của quốc hội Thụy Điển được đưa ra chỉ một ngày sau khi lãnh đạo Phần Lan ủng hộ việc gia nhập NATO. Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin ngày 12.5 đã tuyên bố nước này phải nộp đơn gia nhập liên minh quân sự NATO ngay lập tức. Một ủy ban đặc biệt của Phần Lan sẽ chính thức công bố quyết định nộp đơn gia nhập NATO vào ngày 15.5.

Stockholm được cho là sẽ theo sau Helsinki và có thể nộp đơn xin gia nhập NATO sớm nhất là vào ngày 16.5.

Nga đã nhiều lần cảnh báo cả hai nước trên không tham gia NATO. Mới đây, Phó đại sứ Nga Dmitry Polyansky tại Liên Hiệp Quốc trong lúc trả lời phỏng vấn Tạp chí trực tuyến UnHerd (Anh) tuyên bố việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO và triển khai các đơn vị quân sự của khối liên minh trên lãnh thổ sẽ biến hai nước này trở thành mục tiêu tiềm năng của Nga.