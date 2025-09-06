Thùy Minh Technology phân phối sản phẩm bộ nhớ Dahua tại Việt Nam

Sự kiện đánh dấu một cột mốc hợp tác chiến lược quan trọng, hứa hẹn mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những giải pháp lưu trữ chất lượng cao, hiệu năng vượt trội từ một thương hiệu toàn cầu.

Đại diện Dahua trao giấy chứng nhận nhà phân phối cho Công ty Thùy Minh Ảnh: T.L



Ông Phạm Thái Duy, Giám Đốc Chiến Lược của TMC, nhấn mạnh: "Với uy tín hơn một thập kỷ trong ngành phân phối, Thùy Minh luôn tìm kiếm những đối tác có cùng triết lý về chất lượng và sự bền vững. Việc trở thành nhà phân phối chính hãng của Dahua Memory là một bước đi chiến lược, thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc mang đến cho người dùng Việt Nam những sản phẩm công nghệ ưu việt. Chúng tôi tin tưởng với nền tảng công nghệ vững chắc của Dahua và năng lực phân phối của Thùy Minh, sự hợp tác này sẽ gặt hái thành công rực rỡ".

Về phía Dahua, ông Chaos - Giám Đốc Sản Phẩm của Dahua Memory cũng chia sẻ tầm nhìn của thương hiệu: "Việt Nam là một thị trường chiến lược với tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Dahua cam kết đầu tư mạnh mẽ và mang đến những sản phẩm bộ nhớ tốt nhất, phù hợp nhất cho người tiêu dùng. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực và sự am hiểu thị trường của Thùy Minh. Cùng nhau, chúng tôi sẽ xây dựng Dahua Memory trở thành một thương hiệu được yêu thích và tin dùng tại đây".

Tại sự kiện hợp tác, ông Phạm Thái Duy cho biết sẽ tập trung vào các dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu đa dạng của thị trường, từ SSD NVMe Gen4 hiệu năng đỉnh cao như C970RVN, các dòng phổ thông cân bằng như C910N, giải pháp nâng cấp đáng tin cậy như dòng SSD 2.5'' SATA III C800A, cho đến các dòng RAM Series C600 bền bỉ. Thùy Minh sẽ đảm bảo nguồn cung ổn định và đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng thông qua mạng lưới hơn 500 đại lý trên toàn quốc cùng chính sách hậu mãi tốt nhất.

Các sản phẩm bộ nhớ Dahua sẽ chính thức có mặt trên kệ hàng của các đại lý ủy quyền của Thùy Minh trên toàn quốc kể từ tháng 9.2025.