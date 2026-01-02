Thụy Sĩ công bố quốc tang sau thảm kịch đêm giao thừa khiến 40 người thiệt mạng

Người dân mang hoa đến tưởng niệm các nạn nhân vụ hỏa hoạn ẢNH: AP

Tờ The Guardian ngày 2.1 dẫn lời Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin tuyên bố đất nước sẽ để tang 5 ngày tưởng niệm các nạn nhân trong thảm kịch cháy quán bar đêm giao thừa khiến khoảng 40 người thiệt mạng và 115 người bị thương.

Trong khi đó, cơ quan điều tra đang khẩn trương nhận diện các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn, khi đám đông tụ tập tại quán bar Le Constellation ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana, một trong thảm kịch đau thương nhất trong lịch sử Thụy Sĩ.

Hỏa hoạn dữ dội tại quán bar Thụy Sĩ, hàng chục người thiệt mạng

Tổng thống Parmelin mô tả đó là một thảm kịch ở "quy mô chưa từng thấy", đồng thời bày tỏ lòng tiếc thương đối với nhiều "sinh mạng trẻ tuổi đã mất đi và bị gián đoạn". Tổng thống cho biết Thụy Sĩ có trách nhiệm phải đảm bảo rằng thảm kịch như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa đối với những người trẻ tuổi đó, những người đã bị cắt đứt "dự án, hy vọng và ước mơ" của mình.

Vụ cháy bùng lên lúc 1 giờ 30 ngày 1.1 tại quán bar Le Constellation, nhưng chưa rõ nguyên nhân. Một số nhân chứng cho biết đám cháy bắt đầu sau khi pháo sáng hoặc pháo hiệu được thả vào chai sâm panh.

Hai người phụ nữ có mặt trong quán bar kể với đài truyền hình Pháp BFMTV rằng họ nhìn thấy một người pha chế rượu đang cõng một nữ nhân viên trên vai. Cô ấy đang cầm một cây nến sinh nhật đang cháy đặt trên một chai rượu, khiến ngọn lửa bén vào trần nhà bằng gỗ. Ngọn lửa lan nhanh và làm sập trần nhà, họ cho biết.

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin (giữa) đến khu vực hiện trường vụ việc ẢNH: AFP

Các nhân chứng cho biết ngọn lửa đã bén vào trần nhà và chỉ trong vài giây, đám cháy đã lan rộng, bao trùm toàn bộ tầng hầm đông đúc người đang vui chơi, trong đó có nhiều thanh thiếu niên. Một trong những người phụ nữ mô tả cảnh đám đông chen lấn xô đẩy khi mọi người cố gắng tuyệt vọng để thoát lên một cầu thang hẹp.

Cảnh sát Thụy Sĩ cảnh báo có thể mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần để xác định danh tính tất cả những người thiệt mạng trong thảm họa. Số lượng chính xác những người có mặt tại quán bar vào thời điểm xảy ra thảm kịch vẫn chưa rõ.

Crans-Montana là một thị trấn nghỉ dưỡng nhộn nhịp với khoảng 10.000 dân, nằm trên vùng núi cao thuộc bang Valais của Thụy Sĩ, nhìn ra thung lũng và ngọn núi Matterhorn nổi tiếng.

Thị trấn này phụ thuộc rất nhiều vào lượng khách chủ yếu là người châu Âu đến để trượt tuyết, ăn uống tại các nhà hàng đạt sao Michelin và mua sắm tại các cửa hàng Moncler và Louis Vuitton. Nơi đây có khoảng 3.000 phòng khách sạn.

Khách sạn Le Constellation khai trương năm 2015 và có thể chứa tới 300 người, cùng với chỗ ngồi cho thêm 40 người trên sân hiên có hệ thống sưởi, theo báo chí Pháp.